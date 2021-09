Grande Fratello Vip 6, nessuna persona dichiaratamente LGBT: ecco il cast ufficiale

2 minuti di lettura

La nuova stagione televisiva è alle porte. Come da tradizione, con l’arrivo di settembre, riparte il carrozzone degli show di prima serata e dei reality, che hanno trovato su Canale 5 il loro luogo naturale. Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il programma che lo scorso anno ha visto trionfare Tommaso Zorzi, condotto da Alfonso Signorini. Dopo settimane di retroscena, anteprime e indiscrezioni, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i concorrenti che entreranno nei prossimi giorni nella celebre casa di Cinecittà, pronti a vivere l’esperienza della convivenza forzata.

I primi inquilini a varcare la soglia della Porta Rossa saranno tredici donne e undici uomini. Ecco i due gruppi di concorrenti, che includono sia vecchie conoscenze del programma, che volti inediti del piccolo schermo:

Ainett Stephens (showgirl)

Francesca Cipriani (showgirl, ex concorrente del Grande Fratello)

Soleil Sorge (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer)

Raffaella Fico (showgirl, ex concorrente del Grande Fratello)

Jo Squillo (cantautrice e conduttrice)

Katia Ricciarelli (cantante lirica e attrice)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne, influencer)

Carmen Russo (showgirl)

Miriana Trevisan (showgirl)

Clarissa , Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié (principesse)

Manila Nazzaro (conduttrice)

Alex Belli (attore)

Amedeo Goria (giornalista)

Andrea Casalino (modello)

Manuel Bortuzzo (nuotatore, opinionista)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (protagonista di Temptation Island)

Samy Youssef (modello)

Davide Silvestri (attore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore)

Giucas Casella (mago)

Aldo Montano (schermidore)

A una prima lettura dei nomi, sembra che quest’anno le scelte autoriali non abbiano calcato la strada della rappresentatività LGBTQ+, argomento ricorrente nelle ultime edizioni del programma andate in onda, sia quelle “nip” che quelle “vip”. Marcia indietro (o avanti, dipende dal punto di vista…) sul tema dibattuto del politicamente corretto. Nell’intervista al settimanale, Alfonso Signorini ha infatti rivelato che ogni episodio potenzialmente a rischio squalifica sarà analizzato con maggiore attenzione ed apertura:

Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite.

Le bestemmie offendono la morale, qualunque sia l’intenzione della pronuncia, mentre le parole che non rispettano l’etichetta saranno studiate di volta in volta. Alla squadra dello show, l’arduo compito di giudicare il giusto e lo sbagliato, la nomination o la salvezza, degli inquilini protagonisti dei classici scivoloni. Certi tabù faticano a crollare e la televisione continua per la sua strada, che spesso non procede di pari passo con quella intrapresa dagli spettatori da casa.