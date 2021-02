Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa coming out: “Ho amato Rosalinda Cannavò” – il video

2 minuti di lettura

Giunti alle battute finali di una lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, gli inquilini della casa di Cinecittà fanno cadere ogni barriera. Nel gioco delle parti del reality show, che ha una tradizione più che ventennale nella tv nazionale, tra un’emozione vissuta al servizio delle telecamere e un pianto programmato, c’è anche chi decide di aprirsi al pubblico con apparente sincerità. È il caso di Dayane Mello, prima finalista del programma di Canale 5, che nella puntata di lunedì 22 febbraio ha fatto coming out.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello confessa l’amore a Rosalinda Cannavò

La modella brasiliana, nota in Italia per le sue numerose partecipazioni a reality show e per le sue storie d’amore, ha rivelato di non essere eterosessuale. E lo ha fatto parlando della sua collega di gioco Rosalinda Cannavò, alla quale l’ha legata dall’inizio del gioco una profonda intesa. Ora che l’attrice è caduta tra le braccia del coinquilino Andrea Zenga, tuttavia, Dayane Mello ha deciso di far cadere ogni difesa. Negli scorsi giorni, nel “segreto” del confessionale, la concorrente ha raccontato le sue esperienze bisessuali:

Vorrei poter esprimere i miei pensieri. C’è tanta roba nel mio cervello. È nato un amore da parte mia, sono convinta che anche da parte di Rosalinda. Però non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono la prima persona ad essere andata a letto con uomini e donne, non vedo problema assoluta. Forse è una forma di protezione nei suoi confronti.

“Io la amo”, le parole confidate invece all’amico Pierpaolo Pretelli, salvo poi comprendere che il loro legame non potrà mai garantirle altro che una speciale forma di amicizia. Che fuori dalla casa possa accadere qualcosa di diverso? Nel corso della diretta, Dayane Mello ha negato l’interesse verso possibili stravolgimenti nel rapporto con Rosalinda. Anzi, la ragazza stessa ha deciso che non alimenterà quei sentimenti d’amore che prova per la collega, a salvaguardia della sua stabilità emotiva.