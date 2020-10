Gf Vip 5, Massimiliano Morra è gay? Il presunto outing di Adua Del Vesco – VIDEO

Massimiliano Morra è gay? È l’ultima indiscrezione spuntata al Grande Fratello Vip 5, un’edizione ricca di colpi di scena. Dopo il coming out di Gabriel Garko e lo scoppio dell’Ares Gate, arriva anche il presunto outing di Adua Del Vesco nei confronti di Massimiliano Morra, coinquilino nella casa di Cinecittà e (presunto?) ex fidanzato. Che cosa è successo?

Dopo l’avvicinamento fra Massimiliano Morra e Guenda Goria, stimolato dalla contessa Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco ha deciso di confidarsi con le compagne Matilde Brandi e Dayane Mello. “Vedo certe strategie e ci rimango male, da persone per le quali provo affetto e continuano a deludermi”, ha confessato l’attrice alle due showgirl. Nei video pubblicati sui social, Matilde pare comprendere subito dove Adua voglia andare a parare, mentre Dayane ha bisogno di un suggerimento ulteriore. Adua così si copre il microfono, pensando di non essere comunque ripresa dalle telecamere, per rivelarle che Massimiliano Morra è segretamente gay.

Qui la scena integrale. Matilde ripete più volte:

“Ora capisco perché non potevi parlare”. “A Dayane lo puoi dire”, “patto di sangue sui nostri figli”. Dayane chiede chiaramente “e la fidanzata?” e Adua “Non mi far dire cose”. Domani DELIRIO. #GFVIP pic.twitter.com/oxMcboSXwT — contechristino (@contechristino) October 2, 2020

“Patto di sangue sui nostri figli”, riprende il discorso Matilde Brandi, certa che le loro parole non saranno commentate in prima serata. Dayane aggiunge il carico chiedendo spiegazioni sul rapporto che Massimiliano Morra ha con una ragazza fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Fa spallucce Adua, sconfortata e amareggiata, dopo un outing che di certo non lascerà indifferente il pubblico da casa e il diretto interessato.