Guglielmo Scilla rivela: “Il coming out non ha aiutato la mia carriera da attore”

Era il giugno 2017 quando Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, decise di fare coming out su YouTube. Senza giri di parole, dopo aver ottenuto il successo sui social e in attesa di partire per Pechino Express, Gugliemo rivelò di provare attrazione per gli uomini. A distanza di quasi quattro anni dall’annuncio, l’influencer ha confessato su Instagram che essere dichiaratamente gay avrebbe rappresentato un freno alla sua attività di attore. Rispondendo alla domande dei follower sulle Storie di Instagram, ha detto:

Mi manca recitare in un film? Vero, ma fare coming out non ha aiutato molto la mia carriera attoriale. E preferisco essere libero e lontano dagli schermi che intrappolato in uno schermo e in una bugia.

Oltre a qualche non fortunatissima apparizione al cinema (da Matrimonio a Parigi a Fuga di cervelli, senza dimenticare 10 regole per fare innamorare), Gugliemo Scilla vanta nel curriculum un ruolo da protagonista in una miniserie di Rai 1, Baciato dal sole, in onda nel 2016. Non proprio un successo di ascolti, tant’è che l’idea di una seconda stagione non pare sia mai stata presa in considerazione.

La tiepida risposta del pubblico, antecedente al coming out, lascia intendere che gli ostacoli sul percorso da attore di Guglielmo Scilla non siano stati solo di natura discriminatoria. Passato poi il clamore delle piattaforme e dei social, di cui è stato tra i pionieri in Italia, passato l’interesse dei media tradizionali.

Guglielmo Scilla risponde alle domande piccanti dei follower: “Cose a tre? Con una donna…”

Guglielmo Scilla si è divertito anche a rispondere a qualche domanda più piccante attraverso il form di Instagram. Lo youtuber ha rivelato di non aver mai avuto rapporti a tre, “di base sono super monogamo“, ma che con l’avanzare degli anni ha sviluppato un desiderio:

A meno che il terzo non sia una donna. In tal caso, intriguing, ma è una fantasia che sta venendo con la vecchiaia.

Dopo aver interrotto a metà 2020 la relazione con il compagno Luigi di Lella, durata due anni, Willwoosh ha confessato di non essere innamorato e di non sentire la mancanza dell’ex fidanzato. Inoltre, ha risposto anche a chi gli ha sfacciatamente chiesto quale sia il suo ruolo in un rapporto sessuale, rivelando una certa versatilità che prescinde da etichette e categorie fisse: