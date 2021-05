Halston, Ewan McGregor: “Ecco perché ho accettato di interpretare un personaggio gay” – il trailer italiano

2 minuti di lettura

C’è enorme attesa nei confronti di Halston, nuova miniserie firmata Ryan Murphy che racconterà il percorso del leggendario stilista Roy Halston Frowick, interpretato da Ewan McGregor, e dell’omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni ’70 e ’80. Tutto cambiò quando un’aggressiva acquisizione non costringe Halston a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome.

Gay dichiarato, Halston rivive nella serie Netflix grazie ad un Ewan McGregor che ha accettato con entusiasmo l’ambito ruolo. Nel corso di una raound table con l’Hollywood Reporter, il divo di Trainspotting ha spiegato come mai abbia voluto interpretare un personaggio omosessuale, andando così incontro all’ormai celebre discussione hollywoodiana sugli attori etero che interpretano personaggi gay al cinema e in tv.

“Rispetto entrambe le parti, davvero”, ha precisato Ewan, che ha sottolineato l’importanza della scrittura in questo specifico ruolo, perché gli sceneggiatori non si sono concentrati esclusivamente sull’omosessualità di Halston: “Se fosse stata una storia sulla sua sessualità, allora forse sarebbe stato giusto che attori gay interpretassero il ruolo. Ma in questo caso suppongo che alla fine mi sentissi come se fosse solo una parte di ciò che era nella sua interezza.”

Ryan Murphy, in tal senso, ha sempre pensato unicamente a Ewan per il personaggio di Halston. Per sua fortuna, McGregor ha detto sì. Al suo fianco troveremo dal prossimo 14 maggio, quando Helston arriverà su Netfix, Gian Franco Rodriguez negli abiti di Victor Hugo, Krysta Rodriguez in quelli di Liza Minnelli, Bill Pullman nei panni di David Mahoney, Kelly Bishop, Vera Farmiga, Rebecca Dayan, Sullivan Jones e Rory Culkin negli abiti del regista Joel Schumacher.

A giudicare dal primo trailer, finalmente sbarcato on line e in testa al post, è facile immaginare che Halston possa fare incetta di nomination agli Emmy nel 2022.