I film LGBTQIA+ della settimana 20/26 maggio tra tv generalista e streaming

Lunedì 20 maggio, Da vicino nessuno è normale su Rai2, dalle 21:20

Alessandro Cattelan arriva in prima serata su Rai 2 con “Da vicino nessuno è normale”, people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane. Ospiti di questa prima puntata The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti. Ad accompagnare Cattelan la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

Martedì 21 maggio, Sex and the City su La5 dalle ore 21:30

Sex and the City di Michael Patrick King riprende le redini della mitologica serie HBO finita nel 2004. Sul set si sono ritrovate Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon, cinque indimenticate protagoniste insieme all’immancabile Chris Noth, aka Mr. Big. Questo perché Carrie e Mr. Big fanno coppia fissa e si avviano verso il gran rito del matrimonio. Charlotte e il marito Harry hanno felicemente adottato in Cina la piccola Lily. Miranda si barcamena come al solito tra il lavoro di avvocatessa rampante, il buon Steve e il piccolo Brady. E Samantha, che si è trasferita a Malibu con il giovane Smith per fargli da manager, vince se stessa raggiungendo i cinque anni di monogamia assoluta. Questa la sinossi ufficiale di un ritorno/debutto cinematografico che nel 2008 sbancò i botteghini, incassando la bellezza di 418,765,321 dollari in tutto il mondo.

Mercoledì 22 maggio, Fuoco Fatuo su MUBI

Sul suo capezzale, Alfredo, un re senza corona, ripensa ai ricordi distanti di gioventù e al tempo in cui sognava di diventare pompiere. In particolare, l’incontro con l’istruttore Alfonso, che inaugurò un nuovo capitolo della vita dei due giovani dedicato all’amore e al desiderio…

In questa favola musicale di difficile classificazione, l’incontro in stile porno tra un principe e un pompiere è anche una metafora (molto sexy) dei rapporti post-coloniali. Romanticissimo, malizioso ed erotico, questo variegato mix queer di diversi generi e sfumature diretto da João Pedro Rodrigues è legato insieme dall’amore.

Giovedì 23 maggio, The Hours su Netflix

Tre storie di donne, in epoche diverse del novecento, si intrecciano tra loro legate dal romanzo “Mrs. Dalloway”: Laura Brown, che negli anni ’40 in attesa di un figlio, cerca di organizzare una festa di compleanno per il marito; Virginia Wolf, che durante la composizione del suo romanzo combatte insieme al marito la depressione; e Clarissa Vaughan che, nella New York contemporanea, vuole dare una festa per Richard un suo amico ed ex compagno di vita, divenuto un famoso scrittore, ammalato di aids.

Capolavoro di Stephen Daldry del 2002, con protagoniste Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Toni Collette e Claire Danes. Tutte e tre le interpreti principali vennero premiate con l’Orso d’argento per la migliore attrice al Festival internazionale del cinema di Berlino, mentre Kidman vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista, il Golden Globe e il Bafta.

Venerdì 24 maggio, Ritratto di una giovane in fiamme su Cielo dalle ore 21:20

Premiato al Festival di Cannes, dove è stato insignito del riconoscimento per la migliore sceneggiatura e della Queer Palm, Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma, già acclamata regista di “Tomboy”, racconta una storia d’amore potente e delicata, ambientata nella Francia di fine ‘700, offrendo al contempo una riflessione attualissima sulla condizione della donna nella società e nell’arte.

Al centro della vicenda la talentuosa pittrice Marianne (Noémie Merlant), che nella Francia prerivoluzionaria viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise (Adèle Haenel), un dipinto destinato al futuro marito della giovane nobildonna. La ragazza, contraria alle nozze combinate, si rifiuta di posare: su indicazione della madre (Valeria Golino), Marianne comincia a dipingerla di nascosto, fingendosi la sua dama di compagnia. Tra le due donne nascerà così un amore tanto travolgente quanto inaspettato.

Sabato 25 maggio, Feud: Capote vs. The Swans su Disney+

FEUD: Capote Vs. The Swans è la seconda stagione della pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy. Composta da otto episodi e in parte diretta da Gus Van Sant, è basata sul libro bestseller “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer.

L’acclamato scrittore Truman Capote (Tom Hollander) si circondava di un gruppo di donne tra le più elitarie della società – ricche e affascinanti esponenti della mondanità newyorkese di un’epoca passata – che lui soprannominava “i cigni”. Il gruppo di donne, belle e raffinate, comprendeva la grande dama Barbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) e Lee Radziwill (Calista Flockhart). Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo un racconto poco velato delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro “Answered Prayers”, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso.

La serie è interpretata anche da Demi Moore nel ruolo di Ann “Bang-Bang” Woodward, Molly Ringwald è invece Joanne Carson, Treat Williams veste i panni di Bill Paley, Joe Mantello quelli di Jack Dunphy mentre Russell Tovey interpreta John O’Shea.

Domenica 26 maggio, Colazione da Tiffany su Canale27 dalle 21:10

Meraviglia assoluta di Blake Edwards, con una memorabile Audrey Hepburn nei panni di Holly Golightly, eccentrica ragazza newyorkese decisa a sposare un miliardario brasiliano. Il suo nuovo vicino di casa è Paul Varjak, uno scrittore alle prime armi, finanziato da un’opprimente e ricca signora. Tra i due nasce qualcosa ma entrambi non sembrano disposti a rinunciare alle proprie ambizioni. Insieme troveranno la felicità.

Tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote, il film vinse due Oscar per il tema musicale e l’indimenticabile Moon River di Henry Mancini, mentre Audrey Hepburn conquistò il David come miglior attrice straniera.

