I film LGBTQIA+ della settimana 31 luglio/6 agosto tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo

Siamo arrivati ad agosto e i palinsesti della tv generalista sono sempre più contrassegnati da repliche e fondi di magazzino. Ed è qui che arriviamo noi, con i nostri ormai consueti consigli cinematografici della settimana quasi interamente dedicati allo streaming.

7 giorni di film a tematica LGBTQIA+ da scoprire e/o rivedere, senza limitarci ad un solo genere bensì provando ad ampliare lo sguardo tra cinema d’autore e mainstream. Vedere per credere.

Lunedì 31 luglio – Il Vizietto – Prime Video

Capolavoro di Edouard Molinaro con Ugo Tognazzi e Michel Serrault strepitosi protagonisti, è l’adattamento della commedia La Cage aux Folles di Jean Poiret, messa in scena nel 1973 e replicata per cinque anni consecutivi al Palais-Royal di Parigi. 3 candidature agli Oscar e Golden Globe vinto come miglior film straniero.

Renato e Albin sono una coppia omosessuale che gestisce da vent’anni un locale a Saint-Tropez dove si esibiscono principalmente drag queen. Una sera irrompe nella loro casa Laurent, figlio di Renato e frutto della sua unica relazione eterosessuale, che informa il genitore del suo imminente matrimonio con una ragazza, figlia di un deputato e segretario di un partito ultraconservatore. I genitori di lei sono in arrivo proprio a Saint-Tropez per conoscere la famiglia di lui, con tutte le esilaranti conseguenze del caso.

Martedì 1 agosto – Il Vizietto 2 – Prime Video

Sequel del 1980 diretto ancora una volta da Edouard Molinaro con Ugo Tognazzi e Michel Serrault chiamati a rivestire gli abiti di Renato Baldi e Albin Mougeotte/”Zaza Napoli”.

In questo capitolo 2 Albin, meglio noto sotto il nome di Zazà, l’illustre drag queen del cabaret “La cage aux folles” in Costa Azzurra, vuole dimostrare al suo amante Renato di essere ancora sexy. Nel maldestro tentativo di sedurre un uomo per ingelosire Renato, si trova suo malgrado coinvolto nell’omicidio di un altro uomo, il quale, con le ultime forze, consegna a Zazà un importante microfilm.

Mercoledì 2 agosto – Trevor il Musical – Disney+

Trevor: Il Musical è la versione filmata della produzione teatrale di Off-Broadway con protagonista assoluto un tredicenne, vera forza della natura e con una fervida immaginazione.

Mentre affronta l’adolescenza nel 1981, Trevor lotta per trovare la propria identità e determinare il proprio posto in un mondo difficile. Quando un incidente imbarazzante a scuola lo porta improvvisamente sotto gli occhi di tutti, Trevor deve trovare il coraggio di tracciare la propria strada. Storia profondamente commovente e divertente sulla scoperta di sé e sul potere dell’accettazione, Trevor: Il Musical parla di come vivere la propria vita al meglio con tanta passione e un tocco di stile. Il musical è basato sul cortometraggio Trevor, vincitore di un premio Oscar nel 1995, che ha ispirato la fondazione dell’organizzazione no-profit The Trevor Project per la prevenzione del suicidio giovanile LGBTQ.

Giovedì 3 agosto – Noi Siamo Infinito, ore 21:06 – La5 (canale 30)

Charlie, intelligente ma timido e insicuro, osserva il mondo intorno a sé, tenendosi in disparte. L’incontro con Sam, della quale si innamora, e con il suo impavido fratellastro Patrick, lo aiuterà a scoprire nuove amicizie, il primo amore, le prime feste e a coltivare il sogno di diventare scrittore.

Noi siamo Infinito è una splendida sorpresa perché, all’apparenza, può sembrare il classico e ritrito teen-movie di derivazione televisiva su adolescenti impacciati e fintamente problematici mentre si rivela piuttosto aggraziato e colmo di sensibilità, in grado di affrontare molti argomenti delicati (malattia mentale, droga, abusi, bullismo, omofobia) con attenzione e profondo pudore.

Protagonisti Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman, Kate Walsh, Dylan McDermott e Melanie Lynskey.

Venerdì 4 agosto – Jonas – Netflix

Il passato turbolento di Jonas lo perseguita, mentre ripensa alla sua relazione adolescenziale con l’impulsivo, contorto eppure irresistibile Nathan. Il film si svolge nel 2015 e Jonas rivive dei flashback incentrati sulla sua storia con Nathan e sulla sua complessa psicologia, figlia delle vicende e della sofferenza che ha provato in passato. Christophe Charrier ha conquistato il premio per la Miglior regia agli SDA 2019.

Sabato 5 agosto – Più buio di mezzanotte – RaiPlay

Davide ha quattordici anni ma non è come gli altri ragazzi: il suo aspetto ed i suoi modi lo fanno assomigliare prepotentemente ad una donna. D’istinto scappa da una famiglia che non lo capisce e si rifugia a Catania, nel parco di Villa Bellini, popolato da emarginati come lui, che vivono di delinquenza e prostituzione. Davide si getta a capofitto in questa nuova vita, finché un giorno il passato si riaffaccia prepotentemente e lo costringe a fare una scelta definitiva.

Film del 2014 di Levi Riso, interpretato da Davide Capone, Micaela Ramazzotti, Vincenzo Amato, Pippo Delbono e Lucia Sardo, fu presentato in concorso alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2014.

Domenica 6 agosto – Alex Strangelove – Netflix

Alex Strangelove racconta la storia di Alex Truelove (Daniel Doheny), liceale con una meravigliosa fidanzata (Madeline Weinstein) e un brillante futuro davanti a sé, che ha l’intenzione di raggiungere il suo ultimo traguardo adolescenziale: perdere la verginità . Ma le cose si complicano quando incontra Elliot (Antonio Marziale), un ragazzo gay bello e affascinante che vive dall’altra parte della città, catapultando Alex in un viaggio sulle montagne russe della propria identità sessuale. Scritto e diretto da Craig Johnson (The Skeleton Twins, Wilson), prodotto da Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jared Ian Goldman.

© Riproduzione Riservata