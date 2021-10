Jason Gotay di Gossip Girl ha sposato l’amato Michael Hartung

2 minuti di lettura

Se HBO Max ha già rinnovato il reboot per una seconda stagione, in Italia il rilancio di Gossip Girl non si è ancora visto. Tra gli attori del cast spicca Jason Gotay, 32enne che ha appena sposato l’amato Michael Hartung. Ufficialmente fidanzati da inizio 2021, i due si sono giurati amore eterno davanti a circa 100 persone al The Kester Homestead di Memphis, New York. La cerimonia è stata organizzata dal celebre wedding planner Jason Mitchell Kahn.

“Mi sono sposato ma tutto quello che posso postare dal mio matrimonio sono io con questo cappello la mattina del grande giorno“, ha scritto su Instagram Stories il lanciatissimo Jason, che ha probabilmente venduto in esclusiva le foto dell’evento a qualche rivista. “Le foto arriveranno e so che saranno incredibili“, ha proseguito Gotay. L’unica immagine social che Jason si è concesso è in bianco e nero, pubblicata il 1 ottobre scorso, abbracciato al futuro marito. “Sposerò quest’uomo tra 10 giorni. Penso di essere il più felice uomo che si sia mai visto”.

Un insider ha parlato a People di una cerimonia molto intima, con tutti gli ospiti invitati a tenersi per mano in cerchio, per diffondere amore prima della festa. “La giornata è stata magica“, ha ribadito una seconda fonte. Jason e Michael si sono conosciuti sul set di Peter Pan Live della NBC, nel 2014, e hanno iniziato a frequentarsi poco dopo.

Nel nuovo Gossip Girl Jason interpreta Rafa Caparros, un insegnante di lettere classiche al Constance Billard che fa sua l’attenzione di Max, interpretato da Thomas Doherty. Ma non solo, perché Rafa è un predatore sessuale che si avventa sui suoi studenti.