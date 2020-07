Jesse Tyler Ferguson di Modern Family e Justin Mikita sono diventati papà

Il Mitchell Pritchett di Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, e suo marito Justin Mikita sono diventati genitori. Lo hanno annunciato presentando al mondo Beckett Mercer Ferguson-Mikita. Non ci sono ancora foto del piccolo, ma non tarderanno certo ad arrivare.

E’ stato l’agente dell’attore a ufficializzare l’arrivo del piccolo in famiglia, con una nota inviata a People:

“Jesse e Justin hanno accolto con gioia il loro piccolo Beckett Mercer Ferguson-Mikita, il 7 luglio 2020. I nuovi genitori sono felicissimi ed entusiasti di questo nuovo viaggio come una famiglia di tre persone.

L’arrivo del piccolo Beckett non è certo una sorpresa. A gennaio, Jesse Tyler Ferguson aveva già anticipato che lui e il marito erano in “dolce attesa”, durante una puntata di The Late Late Show di James Corden in cui erano ospiti. In quell’occasione, aveva spiegato:

Questo è un qualcosa che non ho mai rivelato a nessuno, se solo potessimo tenerlo tra noi tre e tutti voi. Ma in realtà aspetto un bambino a luglio con mio marito.

Per Jesse Tyler Ferguson, si ripete la storia di Modern Family

Probabilmente senza nemmeno volerlo, Jesse Tyler Ferguson ripete quanto capitato al suo personaggio in Modern Family. Nella serie, infatti, Mitchell adotta la piccola Lily con il compagno Cameron Tucker (si sposeranno nella quinta stagione).