Kataluna Enriquez prima donna trans a competere per Miss USA

< 1 minuto di lettura

Si chiama Kataluna Enriquez, è una donna trans di 27 anni e ha appena vinto il titolo di Miss Nevada. Questo vuol dire che Kataluna è in lizza per vincere la carica di Miss USA, che le darebbe automaticamente il diritto di accedere anche alla gara di Miss Universo.

Kataluna Enriquez sarà la prima a competere per Miss USA. La prima donna trans a partecipare al concorso di Miss Universo, invece, è stata Angela Ponce, nel 2018. Dopo la vittoria in Nevada, Kataluna Enriquez ha scritto un messaggio rivolto alla comunità trans, dal suo profilo Instagram:

A @rissrose2, nessuna parola può descrivere quanto ti sono grata. Per il tuo costante sostegno, per avermi accolto nella tua casa e per avermi nutrito solo con amore. Al Team @misssilverstate, siete tutti fonte di ispirazione. Il vostro amore, il vostro sostegno e la vostra amicizia come tra sorelle hanno sanato molti anni di lotte. I momenti e le mie risatine con voi non saranno mai dimenticati. A tutti gli sponsor, grazie. Non ce l’avrei fatta senza il vostro aiuto. Un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno supportato fin dal primo giorno. Alla mia comunità, sei sempre nel mio cuore. La mia vittoria è la nostra vittoria. Abbiamo appena fatto la storia. Felice orgoglio.