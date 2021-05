Tanti Auguri Kylie Minogue: i 10 videoclip più popolari su Youtube

3 minuti di lettura

Kylie Minogue, la più grande popstar australiana, con all’attivo 34 anni di attività nel mondo della musica, oltre 80 milioni di dischi venduti e una comunità LGBT internazionale che da sempre la venera, compie oggi 53 anni.

In occasione del suo compleanno, ecco i suoi 10 video più popolari su Youtube, in attesa di un nuovo disco di inediti che potrebbe diventare realtà entro fine 2021.

10. Come Into My World









Quarto e ultimo estratto dal suo ottavo album “Fever”, il video per questo brano è tra i video più apprezzati del panorama pop music! Il brano vince anche un Grammy Award nel 2004 come “Best Dance Recording”. Meritatissimo!

9. In My Arms









Il terzo estratto dal suo decimo disco “X” uscito nel 2007, che ha venduto oltre 1 milione di copie, è un brano electro-pop con un video dal sapore innovativo e futuristico.

8. All The Lovers









Il singolo apripista del suo bellissimo dance album “Aphrodite”, pubblicato nel 2010, è probabilmente il video “più gay” (e tra i più belli e iconici) della carriera di Kylie Minogue! Il costume nel video è di Jean Paul Gaultier, i cui body con “il seno a punta”, tipici di alcuni tra gli outfit più storici di Madonna, sono assolutamente iconfondibili.

7. Especially For You









Il dolce duetto con Jason Donovan uscito nel 1988 rimane uno dei singoli di maggior successo di Kylie Minogue. In UK, dove il pezzo ha venduto oltre 1 milione di copie vendute, e dov’è amatissima come in patria, “Especially For You” è considerata una delle degli canzoni più belle degli anni ’80.

6. Get Outta My Way









Il secondo estratto da “Aphrodite” non ha avuto il successo commerciale sperato, anche considerando il grande potenziale del brano, però è un’assoluta fan favorite: sia su Youtube che su Spotify, “Get Outta My Way2 risulta tra i pezzi più popolari della cantante australiana. Due curiosità sul brano: la prima è che lo stesso vestito indossato dalla cantante è stato indossato anche da Kesha per il suo video di “Crazy Kids”; la seconda è che il brano è stato campionato dal produttore e dj svedese Alesso per il suo singolo “Cool”.

5. In Your Eyes









Il secondo estratto dal “Fever”, tra gli album più amati di Kylie Minogue sia dai fans che dalla critica, che ha all’attivo oltre 6 milioni di copie vendute, è uno dei suoi 10 singoli #1 in Australia.

4. Love At First Sight









Terzo estratto da “Fever”, datato 2001, è un’altra grande fan favorite. Il pezzo arrivò al #8 qui in Italia e al #3 in UK.

3. Timebomb









Nonostante il semi-flop commerciale, il super energico brano electrro-dance è amatissimo dai fans e, infatti, è il suo terzo video più popolare! Proprio a conferma di ciò, Kylie Minogue ha incluso il brano, uscito nel 2012 come singolo stand-alone, nella sua ultimissima raccolta di successi “Step Back in Time: The Definitive Collection“. Provate a resistere senza ballare su questa banger… impossibile!

2. Higher









Un po’ a sorpresa, al secondo posto tra i brani più popolari su Youtube di Kylie Minogue, troviamo il suo duetto con l’artista americano Taio Cruz, famoso principalmente per la sua mega-hit “Dynamite”. Il singolo è incluso nell’album di Taio Cruz “Rokstarr”

1. Can’t Get You Out Of My Head











Come ci si poteva aspettare, al primo posto tra i video più popolari di Kylie Minogue, che in questo caso coincide anche con il suo singolo di maggior successo e la sua traccia più popolare anche su Spotify (con oltre 111 milioni di ascolti attuali), è il singolo apripista del suo fortunato album “Fever”: “Can’t Get You Out Of My Head” arriva al #1 in 40 Paesi, tra cui Italia, UK (dove vende oltre 1,2 milioni di copie solo lì) e Australia.