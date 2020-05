Larry Kramer, l’epocale discorso del 1991 torna virale: “40 milioni di malati di AIDS sono una fottuta peste” – VIDEO

’40 million people is a f*cking plague’ — Watch Larry Kramer speak out against AIDS inaction in 1991. Kramer died this week at 84 pic.twitter.com/m9iwIoDwsB — NowThis (@nowthisnews) May 28, 2020

Due giorni fa abbiamo ricordato Larry Kramer, morto all’età di 84 anni al termine di una vita di battaglie, sempre in prima linea in difesa dei diritti LGBT e in guerra contro l’AIDS. Forse il più grande attivista gay di tutti i tempi, parafrasando Ryan Murphy, che nel 1991 diede vita ad un potentissimo discorso, tornato in auge nelle ultime 48 ore.

Un monologo vecchio di quasi 40 anni, quello pubblicato da NowThis, che ci mostrava un Kramer furioso contro l’indifferenza della politica americana e internazionale nei confronti dell’AIDS.

“40 milioni di persone infette sono una fottuta peste ma nessuno si comporta come se lo fosse”, tuonò Larry. “Siamo nella peggior condizione in cui siamo mai stati. Niente funziona. Niente, nessuna delle cose che è in cantiere, che queste persone stanno studiando funziona”. Larry Kramer disse alla folla che nessuno avrebbe mai preso sul serio l’epidemia di AIDS fino a quando milioni di persone non sarebbero scese in piazza.

Abbiamo un presidente che si preoccupa più dei disoccupati e mette le persone l’una contro l’altra, fregandosene di noi. Tutte quelle pillole che ci stiamo sparando in gola? Dimenticate. Tutti quei trattamenti menzionati da Mark Harrington? Dimenticati. Il mio amato Brad Davis ha preso ogni fottuto farmaco … e nessuno di questi ha funzionato. Cosa ci vuole? Nessuno lo sa. Non so cosa fare. Non so che tipo di organizzazione far nascere. Non so come dare consigli, non so come diventare una guida, per chi volesse seguirmi. Non so più cosa scrivere. Non so più scrivere articoli perché ho già detto quello che vi sto dicendo stasera in una forma o nell’altra per 10 fottuti anni. Siamo nel decimo anno di AIDS, davanti a una cifra di 40 milioni di persone infette, e vi dico la stessa cosa che vi dissi nel 1981, quando c’erano 41 casi: Fino a quando non riusciremo ad unirci, tutti noi, e finché non impareremo a collegarci l’un l’altro, a combattere e a farci ascoltare da questo presidente, saremo come morti.

Kramer, sieropositivo dai primi anni ’90, ha sposato l’amato David Webster nel 2013, dopo 30 anni insieme. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), circa 75 milioni di persone in tutto il mondo sono state contagiate dall’HIV dall’inizio dell’epidemia negli anni ’80. Circa 32 milioni di persone sono morte per complicazioni legate all’AIDS.