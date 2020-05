Addio a Larry Kramer, storico attivista gay da sempre in lotta contro l’AIDS: suo il meraviglioso The Normal Heart

Due anni prima, nel 1985, Kramer scrisse The Normal Heart, dramma totalmente incentrato sulla diffusione dell’AIDS e la lotta di alcuni attivisti gay di New York per attirare l’attenzione sull’epidemia. La pièce teatrale ha avuto più di 600 repliche in tutto il mondo. Insieme ad As Is, The Noraml Heart fu una delle prima opere teatrali a trattare del tema della crisi dell’AIDS. Nel 2014 Ryan Murphy ha diretto un film tv tratto proprio dall’opera di Larry, con Mark Ruffalo, Julia Roberts, Matt Bomer, Alfred Molina, Jim Parsons e Jonathan Groff, vincendo l’Emmy Award per il miglior film TV. Proprio Murphy, sui social, ha così voluto immediatamente celebrarlo.

Ho incontrato Larry Kramer per la prima volta nel 2012. I diritti cinematografici della sua opera rivoluzionaria “The Normal Heart” erano diventati disponibili e io li volevo. Avemmo un meraviglioso primo incontro, fu gentile ed entusiasta delle mie idee di casting: Mark Ruffalo e Julia Roberts. Iniziammo la trattativa e mi disse che voleva un milione di dollari per i diritti. “Larry!“, replicai, “sono tanti soldi per un film a basso budget!”. Si fermò e disse, “è quello che valgo”. Li pagai. E sono così felice di averlo fatto. Larry conosceva il valore del suo lavoro, della sua vita, di tutte le vite delle persone omosessuali – e la sua fondamentale e ostinata convinzione nell’uguaglianza per tutti lo rendeva forse il più grande e importante attivista gay di tutti i tempi. La sua lotta contro il governo, la discriminazione, il pregiudizio e le grandi case farmaceutiche hanno contribuito a salvare milioni di vite. La sua lotta ha cambiato il sistema sanitario come oggi lo conosciamo. L’ho ammirato più di tutti gli altri. Meritava la medaglia della libertà. Ho adorato lavorare con lui, la sua passione. Alla fine ho persino imparato ad amare i nostri litigi. Un anno vinsi un Golden Globe e la prima chiamata che ricevetti la mattina dopo fu quella di Larry. “Sono contento che tu abbia vinto, ma ho odiato vederti lì”. “Larry, dovresti essere felice per me!“, replicai. “Beh, non lo sono“, rispose. “Perché avresti dovuto essere a casa a lavorare sul nostro progetto.” Era terrorizzato dopo 30 anni di sviluppo infernale che non sarebbe stato fatto, che la sua storia di AIDS, rabbia e bellezza non sarebbe mai stata vista dai più giovani. Ma ce la facemmo. Pianse quando vide il primo montaggio. “Tutti i miei amici, tutta la mia generazione, sono andati … ed è fottutamente ingiusto, non è necessario che accada”, disse. Fino alla fine, stavamo ancora tramando. Di recente ho acquistato i diritti per portare “The Normal Heart” e “The Destiny of Me” a Broadway. Era così appassionato e così vitale che non avrei mai immaginato che sarebbe morto. Pensavo che sarebbe sopravvissuto a tutti noi.



Nel 1989 Kramer pubblicò un libro di storie vere, Reports from the Holocaust: The Making of an AIDS Activist, raccolta di tutti i suoi scritti politici dal The York Times e da altre pubblicazioni, mentre nei primi anni ’90 scoprì di essere sieropositivo. Nel 1993 scrisse il seguito di The Normal Heart, The Destiny of Me, per cui venne candidato al Premio Pulitzer. Nel 1998 fondò la Treatment Data Project, coalizione di donatori privati e istituti medici pensata per rendere più rapidamente disponibili alle persone con HIV/AIDS le nuove terapie contro l’AIDS.