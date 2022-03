le megattere cantano (più o meno) come noi

2 min. di lettura

Se noi umani ci dedichiamo a memorabili assoli musicali sotto la doccia, le megattere fanno lo stesso sotto la superficie dell’oceano: questi tenori e soprano di 40 tonnellate, ci credono così fermamente da esibirci per 10 ore di fila, immerse sul fondo degli abissi. Le ragioni sono varie: c’è chi dice accada durante la stagione dell’amore, ma stando a recenti studi, condotti dalla Naval Postgraduate School di Monterey, anche e soprattutto quando hanno fame. Se trovano cibo – nello specifico piccoli krill, piatto preferito delle balene – il canto “avvertirebbe” le altre megattere per segnalarne la presenza, e mettersi a tavola tutte insieme.

Il risultato è più raffinato del previsto: “Siamo rimasti sorpresi quando abbiamo trovato canzoni così strutturate prodotte al di fuori dei territori tradizionalmente adibiti alla riproduzione” spiega Alison Stimpert, biologa e ricercatrice: “I dati sono eccitanti perché è la prima volta che vediamo questi animali cantare in un momento in cui hanno altro da fare. Sono nel bel mezzo del periodo dedicato a raccogliere cibo, e invece scelgono di cantare.”

Stando alle ricerche della Royal Holloway University, i motivetti delle megattere sono più raffinati del previsto: nell’emisfero nord cantano sempre la stessa melodia in loop, e tendono a cambiarla solo gradualmente, come quando noi ci fissiamo con la stessa canzone per una settimana fino a detestarla. Al contrario, le megattere dell’emisfero sud vogliono diversificare, e le loro melodie sono in costante evoluzione, alternando vecchi canti a quelli nuovi. Le varie colonie non solo cambiano musica, ma la trasferiscono da un gruppo all’altro, facendola entrare in testa come un tormentone estivo: nel passaggio da est a ovest, la musica si evolve e cambia accordi, fino a stravolgersi completamente rispetto quella originale. Praticamente un lungo gioco del telefono che si conclude con un remix dei propri brani originali.

I ricercatori hanno registrato i vari motivetti, e comparando i canti di comunità diverse tra il 1998 e il 2008, hanno rilevato che si sono evolute rapidamente negli anni, cambiando ritmo e melodia da est a ovest. Più o meno, come facciamo anche noi.

