0:00 Ascolta l'articolo

Noto al grande pubblico come l’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil in realtà è molto di più e nel corso degli anni è riuscito a farsi apprezzare dai suoi follower non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche e soprattutto per il suo carisma e la sua semplicità.

Il giovane content creator è nato a Genova il 30 luglio 1991, sotto il segno del Leone, e sin da giovanissimo ha manifestato il suo interesse nei confronti del mondo dello spettacolo, avvicinandosi in adolescenza alla moda e alla fotografia.

Sin dagli albori, nel 2014, Luca ha intuito le potenzialità di Instagram e ha iniziato a postare scatti di look e outfit che in pochissimo tempo lo hanno reso celebre sui social. Al contempo, Vezil ha aperto un proprio blog in cui ha iniziato a parlare di moda, entrando ben presto in contatto con importanti brand nazionali ed internazionali.

Attualmente il suo profilo Instagram può contare su ben 1 milione di follower e ogni giorno, grazie a post e video in cui racconta la sua quotidianità, riesce a catalizzare l’attenzione di migliaia di persone. Che si tratti di allenamenti in palestra, viaggi di lavoro, esperienze all’estero o momenti di relax in compagnia di amici, nessun suo contenuto passa inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vezil (@lucavezil)

Nonostante l’enorme successo, raggiunto anche grazie alla sua relazione – durata circa 8 anni – con Valentina Ferragni, Luca non si è mai montato la testa e proprio per questo ha deciso di affiancare al suo percorso come content creator quello da studente, conseguendo la laurea in igiene dentale presso l’Università degli Studi di Genova.

Al suo percorso di studi e al suo lavoro di content creator e influencer, negli ultimi mesi ha poi affiancato quello di conduttore: Luca Vezil, infatti, a partire dal 15 febbraio rivestirà i panni di host nella prima stagione italiana del dating-reality show di Paramount Plus Italia Are You The One? Italia. Un esperimento sociologico sull’amore moderno, in cui dieci ragazzi e dieci ragazze single arrivano a Gran Canaria (Spagna) alla ricerca dell’anima gemella. In palio un montepremi da 200.000 euro.

Insomma, Luca è riuscito ancora una volta a guardare avanti e, passo dopo passo, nonostante l’importante delusione d’amore che lo ha colpito nell’autunno del 2022, è ora pronto a rincorre i propri sogni e ad afferrarli! Quali saranno le prossime tappe della sua vita? Non ci resta che continuare a seguirlo per scoprirlo!

Intanto, possiamo gustarci una corposa gallery con alcuni scatti in cui il bel Luca mette in mostra il suo fisico statuario e gli addominali scolpiti che, come ben sappiamo, non passano mai inosservati nella vita reale come sui social.

Clicca qui per sfogliare la gallery.

© Riproduzione Riservata