X Factor 2021, Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore – la gallery

Lodovico Comello, Nicolò De Devitiis? Alla fine sembra che avere avuto la meglio nella selezione del nuovo conduttore di X Factor Italia sia stato l’outsider Ludovico Tersigni. Attore, romano con il cuore a Nettuno, 25 anni (ad agosto 26): dopo il diploma al liceo classico ha iniziato a calcare il set, esordendo al cinema nel 2014 con Arance & martello, diretto dallo zio Diego Bianchi, lo Zoro di Propaganda Live. Nel 2016 è nel cast di L’estate addosso, film a tinte LGBT di Gabriele Muccino, ma è grazie a tre serie televisive che riesce a raggiungere grande popolarità, soprattutto fra i giovani: Tutto può succedere per Rai 1, SKAM Italia e Summertime (la seconda stagione in arrivo a giugno) per TimVision e Netflix.

Secondo Dagospia sarà lui a raccogliere il testimone di Alessando Cattelan, che dopo anni di onorato servizio in casa Sky, intraprenderà un nuovo percorso tra show su Rai 1 e progetti per Netflix (insomma, si invertirebbe di piattaforme con Ludovico Tersigni). All’esordio alla conduzione, l’attore romano “dovrebbe già iniziare gli incontri e le prove prime delle registrazioni” nei prossimi giorni. L’indiscrezione troverà conferma?

Di certo non lo sapremo da una Storia Instagram del ragazzo, che alcune settimane fa ha deciso di lasciare i social per dedicarsi alle sue passioni più profonde, dalla musica allo sport. “Non voglio stare chiuso dentro a un rettangolo. Se mi cercate, cercatemi altrove”, aveva confessato in uno degli ultimi post prima della chiusura del profilo. Da un rettangolo social a un rettangolone in salotto, il passo è breve.