Madonna lavora al suo biopic cinematografico con il premio Oscar Diablo Cody?

Tra pochi giorni meravigliosa 62enne, anche se infortunata, Madonna è da settimane al lavoro su una nuova e misteriosa sceneggiatura, scritta a quattro mani con Diablo Cody, ex spogliarellista vincitrice di un Oscar al debutto per il miglior script di Juno, nel lontano 2008.

Negli ultimi giorni la popstar ha pubblicato diversi video e foto in compagnia di Diablo, seminando indizi su questo inatteso e curioso progetto. “Quando sei bloccata a casa perché infortunarta, cosa fai? Scrivi una sceneggiatura con Diablo Cody su …”, aveva scritto Madonna, alimentando la curiosità dei fan. Poi la popstar ha pubblicato via Instagram Stories alcune immagini legate al proprio passato. Diari personali scritti nei primi anni ’80, spartiti, foto, e i rumor sono esplosi.

Che Madonna stia lavorando al proprio biopic cinematografico? Oppure ad un musical tratto dalla sua carriera? D’altronde la Cody, come dimenticarlo, ha scritto anche la sceneggiatura di “Jagged Little Pill”, musical di Broadway ispirato all’album di Alanis Morissette. Cosa staranno mai combinando queste due?

35 anni fa esordiente al cinema in qualità di attrice con L’oggetto del desiderio, Madonna ha scritto tre film, dirigendone due, ovvero Sacro e profano nel 2008 e W.E. – Edward e Wallis nel 2011, presentato fuori concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore di un Golden Globe per la miglior canzone, Masterpiece. Nell’attesa Madonna ha preso parte insieme a Missy Elliott del remix di Levitating, firmato Dua Lipa.