Madonna, è virale un’intervista anni ’90 che ribadisce per quale motivo sia tanto iconica – VIDEO

Su Twitter ha ripreso vita un’intervista di oltre 30 anni fa a Madonna, nel 1990 censurata per l’indimenticabile video di Justify My Love, bandito da MTV con programmazione solo notturna e Jean-Baptiste Mondino alla regia.

Video all’epoca definito ‘scandaloso’, considerato troppo osè e sessualmente esplicito, con fiume di polemiche annesse. Madonna apparve su ABC News, nel corso del programma Nightline, per difendere “Justify My Love” e le sue scelte artistiche. La cantante venne accusata di voler ‘corrompere’ i bambini con immagini sessualmente esplicite, obbligandola ad una dura e ineccepibile replica.

“Penso che la sessualità sia qualcosa che gli americani vorrebbero davvero nascondere sotto il tappeto“, precisa Madonna nel corso dell’intervista, prima di replicare al conduttore che le chiede se i bimbi non potrebbero ‘confondersi’ davanti alla sessualità in tv.

Bene, allora lascia che si confondano e lascia che vadano a chiederlo ai loro genitori, lascia che i genitori spieghino loro che si tratta di una fantasia sessuale e che queste cose esistono nella vita. Così come vedono la violenza, che esiste nella vita, non è necessariamente una bella immagine, è una cosa spaventosa, ma è una realtà. Perché siamo disposti a confrontarci con le realtà della violenza e del sessismo ma non siamo disposti a occuparci della sessualità? Perché? In tv non si vedono nemmeno gli spot che parlano di preservativi, controllo delle nascite, pratica del sesso sicuro. Stiamo fingendo di non avere molti adolescenti che stanno facendo sesso nel mondo in questo momento. Perché ci stiamo sottoponendo a questo tipo di ignoranza?