Mamma organizza festa a sorpresa per la figlia trans di 6 anni: “Voleva tagliarsi la gola, ora è felice”

Una mamma è diventata virale dopo aver organizzato un epico party di rivelazione di genere per sua figlia trans di 6 anni, Avery.

“Nel corso degli anni ho cercato di educare me stessa alla comunità LGBTQ e sulle lotte che hanno dovuto affrontare”, ha scritto Lynn su Facebook. “Mi piace pensare di essere empatica. Che sono di larghe vedute. A 2 anni, mio ​​figlio ha chiesto un vestito da principessa e senza batter ciglio era nel carrello. La sua camera da letto era metà macchine e metà bambole e principesse. Amava cantare ed esibirsi, quindi l’abbiamo mandato a un teatro musicale e quando l’insegnante ha detto: “Oh, i costumi da ragazzo sono qui!”, mio figlio ha indicato un abito da principessa viola e ha detto: “Va bene, voglio quello!”.

Non credo che vestiti, colori o giocattoli abbiano un genere. Mio marito Cory e io lo abbiamo sempre chiarito e abbiamo tenuto aperte tutte le scelte”. “E poi a settembre, mentre ero in fila in auto per andare a prendere mio figlio, Cory mi chiama. “Solo per dirti che Colton, stamattina, mi ha detto che “la mia vita non è andata come l’avevo pianificata. Penso che dovrei solo pugnalarmi alla gola”. “E oh mio Dio. Il mio corpo non aveva mai provato sensazione peggiore. Come. Come può un bambino di 5 anni che non conosce nemmeno una frazione di ciò che è il mondo o di cosa sia la vita o la morte pensare simili cose??? Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato?? Come lo aggiustiamo??? Ho chiamato il pediatra, gli psicologi, gli amici. Sono andata nel panico, in modalità mamma nel parcheggio della scuola. E poi mi sono presa una pausa. Ho preso mio figlio e l’ho portato in auto. “Colton – papà mi ha detto qualcosa che mi ha reso triste. Ha detto che la tua vita non è andata come avevi pianificato. Cosa significa? Cosa non è andato nel modo in cui l’avevi pianificato?“. “È un segreto. Non posso dirtelo”. “Ok. Beh, questo fa preoccupare la mamma, e voglio davvero aiutarti. Puoi dirmi cosa non è andato come avevi pianificato?”. Contorcendosi sul suo posto, visibilmente timido e nervoso, il mio piccolo ha detto, chiaro come il giorno, “Avrei dovuto essere una ragazza ma sono un ragazzo. Quindi penso che dovrei solo tagliarmi la gola“.