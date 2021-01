Marco Mengoni è tornato, ecco il video di Venere e Marte con il ballerino Alessio La Padula

Marco Mengoni è tornato. Inizio 2021 con un inedito per l’ex vincitore del Festival di Sanremo, qui al fianco dei sempre più lanciati Takagi & Ketra e Frah Quintale, con una ballad oggi accompagnata da un video danzante d’amore girato dagli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccoló Celaia).

Venere e Marte il titolo del brano, trainato da un video interpretato dall’attrice Serena De Ferrari e dal ballerino Alessio La Padula, nel 2016 volto di Amici di Maria. I due danzano tra le strade deserte di Cinecittà World, abbracciando un amore pronto a divampare sotto un diluvio di passione.

Per il 32enne Mengoni, vincitore di dieci Wind Music Awards, tre MTV Europe Music Awards come Best Italian Act e Best European Act, oltre a nove candidature al World Music Award, si tratta del ritorno in radio a tre anni da Atlantico, suo ultimo disco, e a due da Duemila volte, ultimo estratto dall’album. Il 2021 dovrebbe essere anche l’anno del ritorno discografico per Mengoni, nel 2009 in trionfo a X Factor.

A seguire, dal profilo social del 24enne ballerino campano, alcune foto di Alessio La Padula.