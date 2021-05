Maschile Singolare, arriva su Amazon Prime Video una storia d’amore a tinte queer tutta italiana

2 minuti di lettura

Diretto dal debuttante Matteo Pilati e Alessandro Guida, arriva il 4 giugno prossimo su Amazon Prime Video Maschile Singolare, film italiano a tinte queer co-sceneggiato da Giuseppe Paternò Raddusa e dai due registi, con Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Lorenzo Adorni, Carlo Calderone, Vittorio Magazzù, Alberto Paradossi e Barbara Chichiarelli nel cast.

Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Deve quindi trovare una nuova casa, un lavoro e – soprattutto – un nuovo scopo nella vita. Incoraggiato dall’amica Cristina, prende una stanza in affitto a casa di Denis e inizia a lavorare come apprendista nel forno di Luca. Acquistando fiducia in se stesso e riscoprendo le proprie passioni e desideri, Antonio si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione.

“Maschile Singolare – ha rivelato Matteo Pilati – è un omaggio al cinema che da sempre amo e prediligo: quello che racconta quel momento di turbamento, cambiamento e meraviglia nella vita di personaggi del tutto ordinari, in bilico tra il linguaggio della commedia e quello del dramma.”

“Maschile Singolare è stata una sfida: abbiamo deciso di realizzare il film in modo indipendente, con le nostre forze“, ha proseguito l’altro regista Alessandro Guida. “Avevamo poche risorse, solo tre settimane di riprese, ma abbiamo potuto contare su una troupe giovane, unita e motivata, che lavora con me da anni su corti e videoclip: avere la chance di girare un film ci ha dato tanto entusiasmo. Anche i membri del cast hanno voluto e creduto fortemente in questo progetto, dove hanno mostrato tutto il loro talento”.