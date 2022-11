Matty Healy dei The 1975. Passionale bacio ad un fan durante il concerto. Il video è virale

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

33enne cantante dei The 1975, band britannica recentemente tornata in radio grazie al disco Being Funny in a Foreign Language, Matty Healy è diventato virale nel weekend per aver baciato con particolare trasporto un fan durante il live del singolo “Robbers“. Ad ogni tappa del tour, Healy fa salire un proprio fan sul palco, che sia uomo e/o donna, per baciarlo mentre intona “Robbers”, singolo del 2014. Venerdì l’aveva fatto con una ragazza, per poi specificare come e quanto fosse ‘consensuale’. Sabato l’ha fatto con un ragazzo.

Il bacio di San Diego, negli USA, ha fatto clamore perché Matty si è particolarmente impegnato nel baciare il giovane fan, rimasto piacevolmente frastornato da quanto accaduto, prima di essere accompagnato fuori dal palco. D’altronde per Healy non è affatto una novità. Nel 2019, dinanzi all’omotransfobia negli Emirati Arabi, Matt baciò un uomo sul palco a Dubai.

Il 14 ottobre scorso i The 1975 hanno pubblicato il loro 5° disco, “Being Funny In A Foreign Language“, subito balzato in vetta alla chart inglese, arrivando in settima posizione negli USA.

© Riproduzione Riservata