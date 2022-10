Mel B parla pubblicamente della violenza domestica vissuta: “Non potevo neanche alzare il telefono”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

TW: violenza domestica

La violenza domestica è ovunque nella nostra società.

Lo dice anche Mel B. –cantante, attrice, ben nota come membro delle Spice Girls, anche conosciuta come Scary Spice – che più volte negli ultimi anni ha parlato pubblicamente della sua esperienza: per quasi un decennio la cantante ha subito abusi emotivi e fisici dall’ex marito Stephen Belafonte. Cinque anni dopo la separazione, Mel B è parte dell’associazione Women’s Aid, dove ha modo di condividere la sua storia ed essere d’aiuto per altre donne che si trovano ad affrontare lo stesso calvario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “scary spice Mel B” (@officialmelb)

L’ultimo intervento della cantante è stato questo 2 Ottobre, partecipando ad una conferenza del partito conservatore Tory in Birmingham, dove ha preso il microfono per ribadire un concetto basilare: “Sono probabilmente l’ultima persona che vi aspettereste ad una conferenza del partito Tory” esordisce Mel B. “Non mi trovo qui perché sono Mel B, la Scary Spice delle Spice Girls, ma in quanto Melanie Brown“. Durante l’incontro, l’artista riporta di aver mentito per quasi un decennio sulla violenza subita, fingendo davanti i riflettori: “Sono andata in tour con le Spice Girls. Ero giudice ad America’s Got Talent, eletta miglior giudice. Ho sorriso davanti la telecamera, perché questo è il mio lavoro e sono piuttosto brava”.

Ma la realtà ha fatto sempre più irruzione nella vita di Mel B, portando a galla un dolore che non poteva essere filtrato ancora per molto, tra isolamento e assenza di supporto: “Non potevo neanche alzare il telefono per chiamare mia madre o i miei amici” racconta la cantante “Non avevo alcun tipo di accesso, e penserete, beh, le Spice Girls sono simbolo del girl power, ma lasciate che vi dica, quando questi abuser si appendono dentro di voi, non c’è via d’uscita – o almeno così credi”.

Mel B continua il suo discorso sottolineando che la violenza domestica si trova dappertutto, dalle case popolari dov’è cresciuta alla campagna. All’evento è intervenuta anche Mims Davies, ex Membro del Parlamento del Regno Unito, che ha definito la tutela alla violenza domestica uno dei punti cruciali per la sicurezza nazionale: “Diciamo zero tolleranza a tutto questo” dice Davies “Questa è criminalità tra le mura di casa. È il momento che ci facciamo avanti e aiutiamo le donne ad andare oltre tutto questo, e non c’è alcuna opportunità per le persone di trovare ancora altra tolleranza”.

Sempre quest’anno, Mel B è stata nominata MBE per i servizi resi alle associazioni benefiche e il supporto alle donne vittime di violenza. “Non è solo per me, è per tutte le donne” disse durante la premiazione “Non lo prendo come il mio premio, ma come il nostro. Perché siamo sopravvissute tutte”.

© Riproduzione Riservata