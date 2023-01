0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Sulle note del singolo “Bloody Mary” di Lady Gaga, Netflix ha confermato che la serie tv “Wednesday“, prodotta da MGM Television, avrà una seconda stagione e continuerà a raccontare al pubblico il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore e le vicende dell’indiscussa protagonista Mercoledì Addams.

“Nelle ultime settimane mi hanno dato la caccia, perseguitata e imitata milioni di volte su internet. È stata una vera tortura. Grazie“, con queste parole la produzione ringrazia, attraverso il volto della giovanissima attrice statunitense Jenna Marie Ortega, tutto il pubblico che sin dal primo istante ha amato e seguito le vicende della cupa e apparentemente insensibile Mercoledì Addams.

“Le disgrazie continuano. Il fenomeno globale tornerà. Nella seconda stagione vorrei che m’importasse un po’ di più“, prosegue il teaser ufficiale rilasciato da Netflix sui social e su YouTube, con il quale la nota piattaforma di streaming mostra alcuni degli eventi realizzati in tributo a Tim Burton e alla serie e ricorda che è ancora possibile – per chi non lo avesse già fatto – guardare la prima avvincente stagione del teen drama Mercoledì.

Quest’annuncio è stato anche l’occasione per celebrare “Wednesday” che avendo debuttato lo scorso novembre, in pochissimi mesi ha sbaragliato tutta la concorrenza e ha conquistato il record di serie tv più vista di sempre su Netflix, aggiudicandosi anche il secondo posto nella classifica dei prodotti televisivi più popolari in lingua inglese, con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei soli primi 28 giorni di permanenza sulla nota piattaforma di streaming.

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina”, hanno dichiarato i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar.

La reazione dei social è stata immediata: tutti hanno gioito per la lieta notizia e i fan della serie non vedono l’ora di rivedere Jenna Ortega rivestire i panni della sensazionale Mercoledì Addams, rivisitata in chiave moderna dal regista Tim Burton, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronta a vivere un’amore omosessuale.

