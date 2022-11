Mercoledì Addams, la serie. Chi è Hunter Doohan, fresco sposo di Fielder Jewett – FOTO

4 min. di lettura

29enne dell’Arkansas, Hunter Doohan è esploso sul piccolo schermo grazie a Your Honor, serie in cui ha indossato gli abiti di Adam Desiato, figlio di Bryan Cranston. Negli ultimi giorni Hunter è planato su Netflix grazie a Mercoledì, serie prodotta e in parte diretta da Tim Burton interamente centrata sull’iconico personaggio della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega.

Doohan indossa i panni di Tyler, barisa del bar in cui si ritrovano i protagonisti della serie. Gay dichiarato, Hunter ha sposato in estate l’amato Fielder Jewett, a cui aveva chiesto la mano nel 2020, in pieno lockdown da Covid-19. Molto legati alle proprie vite private, si sa poco o niente della coppia. Jewett studia legge alla Loyola Law School di Los Angeles. “Cercare di riassumere il giorno del tuo matrimonio in una didascalia di Instagram è difficile“, scrisse Doohan lo scorso 17 giugno. “È stato assolutamente il giorno più bello della nostra vita!“. Insieme da tantissimi anni, i due sono più innamorati che mai.

Intervistato da Queerty, Hunter ha rivelato di aver fatto mille lavori, prima di riuscire a ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo.

“Ho fatto praticamente ogni tipo di lavoro da quando sono arrivato per la prima volta a Los Angeles. Sono stato una comparsa per cinque anni, prima di essere licenziato dal casting, ho fatto il cameriere, la guida turistica degli Universal Studios. Ed è stato divertente, ma è un processo crudele perché ti fanno fare un provino e non è nemmeno un lavoro così ben pagato. Ricordo che, dopo la mia prima audizione, non venni nemmeno selezionato, quindi fu un duro colpo per la mia autostima!”.

Con il tempo, fortunatamente, Doohan si è rifatto con gli interessi. Sul fronte artistico LGBTQI+, invece, Hunter è pazzo di Orville Peck.

“Lo amo. Sono ossessionato da lui in questo momento. Penso solo che sia così bello avere questo artista country gay, che ha anche questa voce incredibile. Sono stato a lungo circondato dalla musica country, essendo cresciuto in Arkansas. E penso che una parte di me – quando stavo scoprendo di essere queer – ha rifiutato la musica country perché sentiva di non avere un posto in quello spazio specifico. Ma invecchiando ho capito che mi piace questa musica, ed è per questo che amo così tanto Orville Peck, perché è così se stesso. L’ho visto due volte live. Ed è stato davvero fantastico perché eravamo vestiti con questi costumi così divertenti: il mio amico aveva una maglietta con sopra scritto “I Love Cowboys” e ha ricevuto così tanti complimenti. So che ci sono questi stereotipi sui fan del country, ma tutti lì sono stati fantastici“.

Mercoledì è una serie giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel cast anche Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

