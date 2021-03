My Love, nella docuserie Netflix anche la storia di Jurema e Nicinha, da 43 anni innamorate – il trailer

< 1 minuto di lettura

My Love – Six True Love Story è una nuova docuserie Netflix che arriverà in streaming il prossimo 13 aprile. Dalla costa coreana a Rio, dalla periferia di Tokyo alle zone rurali dell’India, della Spagna e degli Stati Uniti, ogni episodio si concentra sulla storia d’amore di una coppia lungo un anno.

Il primo episodio della serie è incentrato sul Brasile, diretto dalla documentarista di Rio de Janeiro Carolina Sá. Protagoniste Jurama e Nikinha, due donne che stanno insieme da 43 anni, crescendo i loro figli e nipoti a Rochinha, a Rio de Janeiro. La loro vita di coppia è stata documentata per 12 mesi, nel 2019, descrivendo la quotidianità di una delicata storia d’amore, mentre le due donne inseguivano i propri sogni.

La serie comprende poi registi come Deepti kakkar e Fahd Mustafa (India), Hikaru Toda (Giappone), Jin Moyong (Corea), Guy Pereira (Spagna) ed Ellen Macmillan Sheldon (Stati Uniti).