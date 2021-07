Nonna condivide la storia di transizione della nipote: “Se posso accettarla io a 87 anni, potete farlo anche voi” – video

2 minuti di lettura

In India un’orgogliosa nonna di 87 anni ha raccontato sui social la transizione dell’amata nipote. Un video, quello pubblicato sull’account Instagram Humans of Bombay, presto diventato virale.

“A mia nipote, Kali, è stato assegnato un maschio alla nascita“, esordisce la nonnina. “Ma un anno fa mi ha detto: ‘Dadi, sono una donna!’. Non l’ho presa troppo bene e mi sono ammalata. Ero preoccupata per il suo futuro, per come la società l’avrebbe trattata, cosa avrebbero detto i nostri parenti“.

Ma una volta che l’ottantasettenne ha iniziato a stare meglio, ha potuto vedere che Kali stava “soffrendo” e ha detto che voleva “porre fine a tutto questo“. Ha continuato: “Così, ho preso i miei gioielli e li ho dati a Kali, per farle sapere che la amo e la accetto. Ora presento felicemente Kali come mia nipote a tutti. Voglio solo che Kali sia felice. Se io posso avere avere 87 anni e accettarla, sono sicura che puoi farlo anche tu!“

Nel suo post su Instagram, Kali ha condiviso anche la sua versione della storia. Postando una sua foto con sua nonna, ha scritto: “La collana che indosso in questa foto è stato il primo regalo che mia nonna mi ha fatto dopo che sono uscita per mostrare il suo sostegno alla mia transizione. Mia nonna era ed è tuttora il mio più grande sostegno nella mia vita. Quando ho fatto coming out con lei, avevo paura che potesse non capirlo e che la nostra relazione si rovinasse. All’inizio era estremamente preoccupata per come la società mi avrebbe trattato e ha avuto alcuni problemi di salute a causa dello stress, ma non mi ha mai fatto sapere che era preoccupata. Lentamente con il tempo, ha iniziato a migliorare e ora mi ama completamente come la donna che sono. È stata lei ad aiutarmi a farmi capire e accettare da mia madre e da altri parenti“.

Kali ha aggiunto che sua nonna era entusiasta di realizzare il video di Humans of Bombay e ha detto che “vuole dare un messaggio forte alla società per aiutare ogni persona trans là fuori a ottenere accettazione e amore dalla propria famiglia“.