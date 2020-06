Il Padova Pride Village sta per tornare: l’evento dell’estate LGBT si farà anche quest’anno

L’apertura del Padova Pride Village era prevista per questo venerdì 12 giugno 2020. Peccato che anche questo evento sia stato vittima della pandemia da Coronavirus, ma gli organizzatori non si sono tirati indietro.

Con un post dalla pagina ufficiale del PPV hanno infatti annunciato che l’edizione 2020 è confermata! Non ci sono ulteriori dettagli ma hanno assicurato che verranno rispettate tutte le misure per evitare nuovi contagi, e per questo sono in costante contatto con le autorità per definire le ultime linee guida.

Insomma, basteranno ancora pochi giorni di attesa per sapere quando i cancelli della Fiera di Padova si riapriranno, per assistere a incontri, dibattiti e chissà cos’altro.



Il messaggio del Padova Pride Village

Attraverso i social, hanno comunicato quello che in molti speravano: