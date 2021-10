Nella giornata di oggi è stato assegnato il Nobel per la Pace 2021, andato ai giornalisti Dmitrij Muratov, caporedattore del giornale d’inchiesta russo Novaja Gazeta, e Maria Ressa, cofondatrice del sito di informazione Rappler. L’ambito riconoscimento è andato ai due giornalisti per “i loro sforzi nel salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura”.

Da 120 anni il Premio Nobel premia le migliori e più brillanti menti i cui risultati hanno portato “benefici all’umanità”. In oltre un secolo è molto probabile che decine di vincitori LGBT siano stati premiati, perché molti di questi potrebbero aver dovuto tacere il proprio orientamento sessuale. Alan Turing, condannato dal Regno Unito perché gay e portato al suicidio, non riuscì a far suo il Nobel. Ma alcuni vincitori risaputamente LGBT esistono, e casualmente hanno quasi tutti vinto il Nobel per la letteratura. A seguire, 6 nomi che hanno segnato la storia.

6 Premi Nobel LGBT che hanno scritto la Storia