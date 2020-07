Proposta di matrimonio tra due ragazze diventa virale grazie ad un bambino di troppo – il video

Brandi e Tabby hanno voluto festeggiare l’acquisto della loro prima casa su TikTok, con tanto di coriandoli celebrativi. E una sorpresa.

Tabby si è infatti inginocchiata davanti all’amata, tirando fuori l’immancabile anello per la più classica delle proposte di matrimonio. Sbalordita Brandi, e il figlio della migliore amica, appositamente dietro lo smartphone per riprendere l’intera scena. Il piccolo, incuriosito da quell’inatteso momento, si è avvicinato a Tabby per vedere cosa tenesse in mano, impallando le due innamorate e di fatto ‘rovinando’ un momento da ricordare per sempre, non a caso immortalato.

Ed è qui che interviene il colpo di scena onestamente esilarante, perché un braccio entra nell’inquadratura e trascina via il ragazzino. Letteralmente, neanche fosse un cartoon. “Non piangere”, dice Tabby alla ragazza mentre le prende la mano. “Ma questa è la mano sbagliata!”, risponde Brandi. Il video ha infranto il muro dei 5 milioni di visualizzazioni sul profilo TikTok di Brandi e ben 14 milioni su Twitter.

Il bimbo ‘impiccione’, ovviamente, sta bene.