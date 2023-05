Prossimo Tuo – Hotel Milano, il film queer indipendente italiano sbarca negli USA. Il trailer

0:00 Ascolta l'articolo

Il 1 giugno uscirà nei cinema d’America e in Canada Prossimo Tuo – Hotel Milano, nuovo film scritto e diretto da Pasquale Marrazzo, con protagonsiti Michele Costabile, Jacopo Costantini, Luisa Vernelli, Lucia Vasini, Rossana Gay e Antonio Rosti. Un titolo indie queer in Italia distribuito da Zenit, con un tour nazionale partito da Torino lo scorso 15 maggio e ora atteso a Cesena, Firenze, Foggia, Napoli e Roma.

Protagonisti della pellicola Riki e Luca, giovani in cerca di un loro modo di essere al mondo, trovato nell’amore che l’uno nutre per l’altro. Una corsa contro il tempo li tiene incatenati al loro destino. I due protagonisti vengono bullizzati da un gruppo di ragazzi che si imbattono nella loro esistenza rendendola impossibile. I due però non ci stanno e li sfidano, fino a che, un giorno, i bulli si organizzano e bloccano Luca massacrandolo di botte fino a farlo finire in ospedale in fin di vita. Da quel momento nulla è come prima e l’amore che lega i due giovani si trasforma in un rapporto di potere e di rancore dei genitori di Luca nei riguardi di Riki.







Opera ambiziosa quella di Marrazzo, che ha così raccontato la sua nuova fatica.

“Questo film nasce dall’esigenza di raccontare l’abuso psicologico e fisico che un giovane omosessuale, nella

quasi totalità dei casi, ha subìto almeno una volta nella vita. La scelta di creare una vera produzione indipendente è motivata dal desiderio di liberare fino in fondo il processo creativo che, solitamente, nelle produzione pseudo indipendenti, viene, per motivi vari, soffocato. La fotografia e la messa in scena in generale sono la cifra di un risultato costruito o, se vogliamo, decostruito, per mostrare l’umano senza filtri e inganni gettato nella sua dimensione contingente, fatta di inadeguatezze e soprattutto di manchevolezza. La macchina da presa, come i personaggi che insegue è libera da un percorso estetizzante che altrimenti la costringerebbero a codificare un racconto, destituendola dalla libertà dell’occhio che la muove stando al servizio di un emotività intuitiva“.

Jacopo Costantini, ovvero uno dei due protagonisti, ha iniziato a studiare recitazione a Bologna presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone, per poi proseguire presso l’Accademia Internazionale d’Arte Drammatica del Teatro Quirino a Roma. Nel 2012 l’esordio a teatro accanto al suo mentore, Lello Arena, nel ruolo del Marchesino Eugenio in Miseria e Nobiltà, diretto da Geppy Gleijeses e prodotto dal Teatro Quirino. Nel 2018 il ruolo di co-protagonista nella commedia indipendente Te lo dico pianissimo del regista Pasquale Marrazzo. Nel 2020 è stato uno dei tre protagonisti insieme a Lodo Guenzi e Matteo Gatta del film Est – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Dall’estate 2019 Jacopo vive e lavora tra l’Italia e New York, dove prosegue i suoi studi attoriali con acting coach internazionali.

Michele Costabile ha invece iniziato a studiare recitazione a Torino presso la Scuola del Teatro Stabile, perfezionandosi nel 2017 al Centro Teatrale Santa Cristina. L’esordio al cinema nel 2011 in The Repair Man di P. Mitton e sul piccolo schermo con La vita contro di T. Agnese; con lo stesso regista ha preso parte anche al film per il cinema Mi chiamo Maya nel 2014. Nel 2015 è di nuovo in tv con Piccoli segreti e grandi bugie di Fabrizio Costa e Il paradiso delle signore di Monica Vullo. Nel 2017 è tornato sul grande schermo con Nato a casal di principe per la regia di B. Oliviero.

