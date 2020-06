Tanti Auguri Raffaella Carrà: i 5 motivi per cui è icona gay mondiale

Nella canzone Luca del 1978, Raffaella Carrà si riferisce a un ragazzo di cui si era invaghita, ma che non ricambiava il suo interesse. Seguendo il testo, si capisce che Luca era un ragazzo gay, che più che dalla giovane showgirl, era attratto da un ragazzo biondo.

Dalla mia finestra lo vidi insieme a un ragazzo biondo. Con chi sei adesso, non si saprà mai.

La prima delusione della Raffa!

Icona gay mondiale al World Pride di Madrid

Nel 2017, Raffaella Carrà riceve il premio di icona gay mondiale. L’incoronazione avviene al World Pride di Madrid. In quell’occasione, dall’ambasciata italiana in Spagna invia un messaggio alla comunità, riunita per la parata nella capitale spagnola:

Vivete questa settimana in allegria, ma le lotte non sono finite. C’è ancora mucho camino da compiere per abbattere i pregiudizi.

Sempre dalla parte della comunità gay

Già nel 1979, la Raffa si mostrava molto aperta nei confronti delle persone gay. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni aveva affermato:

Vorrei che la gente smettesse di guardarli male (i gay, ndr)”. […] Hanno diritto al rispetto e anche a un po’ di compassione, visti i problemi umani e sociali che devono affrontare.

Ed infine ecco il nostro omaggio alla Adorata: Tanti auguri Raffa!