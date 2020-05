Ragazzine impazziscono di gioia davanti ad un bacio gay, il video è virale

this is literally my favorite video pic.twitter.com/X5BiqzwdfG — jon ✮ (@bIaze4ever) May 26, 2020

Il video di un gruppo di studentesse che urla di gioia nel guardare una coppia gay che si scambia un bacio sulle labbra è presto diventato virale.

Quasi 4 milioni di visualizzazioni in 3 giorni su Twitter, con decine di migliaia di like e retweet, oltre a centinaia di commenti. Nel breve video di 25 secondi le giovanissime studentesse osservano i due ragazzi in auto neanche stessero ad un concerto degli One Direction, per poi esplodere, letteralmente, di fronte al bacio.

C’è chi urla, chi corre e si getta nel prato, chi riprende con lo smartphone. Ma tutte, dalla prima all’ultima, sorridono, così come i due ragazzi che in sottofondo si sganasciano dalle risate. Perché l’omofobia è sempre negli occhi di guarda. E qui non c’è altro da vedere se non due ragazzi che si amano.