Razzismo e intimidazioni: sotto inchiesta lo show di Ellen DeGeneres

Come si comporta nella vita reale Ellen DeGeneres? È quello che dovrà scoprire la WarnerMedia, la quale ha avviato un’indagine interna sullo show della presentatrice, dopo le denuncia di alcuni dipendenti, membri dello staff, raccolta e pubblicata da BuzzFedd e portata avanti poi da Variety.

Secondo il sito, infatti, dieci ex dipendenti che lavorano dietro le quinte di Ellen DeGeneres Show hanno parlato di un ambiente di lavoro orribile, tossico, fatto di intimidazioni, insulti razzisti e abusi.

Ambiente di lavoro inclusivo o tossico?

Ora, la società che produce lo show, Telepictures, e la Warner Bros Television parleranno con tutti i dipendenti per confermare o smentire quello che undici ex dipendenti hanno detto a BuzzFeed.

Nella denuncia, si parlava di licenziamenti di alcuni dipendenti che erano rimasti a casa per malattie o per motivi famigliari, mentre molti altri aveva deciso di licenziarsi per i commenti razzisti che subivano. Non si sa ancora, però, se Ellen DeGeneres fosse informata di quanto accadeva, considerando che lo show ha totalizzato circa tremila puntate negli ultimi 20 anni.

Variety racconta poi che molti dipendenti dell’Ellen DeGeneres Show sono stati lasciati senza un stipendio e alcuna sicurezza da parte dell’azienda durante l’emergenza Covid 19. Nel periodo del lockdown la trasmissione era stata bloccata, ma i membri dello staff non aveva ricevuto nessun sostegno economico per far fronte al momento di crisi.

Doppia faccia di Ellen DeGeneres?

Che la donna, apertamente lesbica e icona della comunità LGBT, a telecamere spente fosse una tiranna, ancora non si sa. Proprio per questo le dichiarazioni dei dipendenti e degli ex membri dovranno fare luce sulla questione.