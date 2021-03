Regione Toscana: una carta dei Valori per il Turismo Inclusivo con guide ed itinerari LGBTQ+ friendly

2 minuti di lettura

Momento a dir poco drammatico per il turismo, il settore più martoriato dalla crisi Covid, che dura ormai da un anno.

Ma in vista di una ripresa della possibilità di viaggiare, che speriamo sia più vicina possibile, la Regione Toscana – attraverso le sue agenzie Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica – si fa parte attiva nel rilancio del turismo post Covid.

E lo fa puntando all’inclusività di tutta la filiera, dagli operatori al consumatore finale.

Sul sito ufficiale VisitTuscany, ricco di suggerimenti per tour, itinerari, esperienze per tutti i viaggiatori, alla pagina tematica creata ad hoc si può leggere:

La culla dell’umanesimo non può che essere una terra storicamente aperta verso i diritti civili. La naturale inclinazione inclusiva, tollerante e progressista delle sue genti trova riscontro in un turismo che ha visto nascere qui le prime esperienze dedicate ai viaggiatori LGBTQ+, ad esempio in Versilia.

Tra i tesori artistici di città come Firenze e Siena vi sono le testimonianze di amori contrastati, artisti omosessuali e bisessuali, storie di oppressione e liberazione che oggi costituiscono importanti riferimenti per una rilettura originale di alcuni dei passaggi storici e artistici fondativi della cultura occidentale.

Contestualmente, è stata adottata una Carta dei Valori del Turismo Inclusivo (cui ha collaborato anche il team di Gay.it) che rappresenta una importante presa di posizione da condividere con gli operatori che vorranno pubblicizzare nel sito ufficiale della destinazione, VisitTuscany.com offerte ed esperienze a tema.

Un passo molto significativo per un settore che in Italia è spesso scivolato su episodi di omofobia e sulla scarsa consapevolezza nelle pratiche di accoglienza inclusiva, tanto più importante per la risonanza che può avere per una destinazione amatissima in tutto il mondo come l’Italia, con un effetto positivo su tutto il comparto.

Sono stati pubblicati inoltre contenuti specifici sul tema per guidare il viaggitore. Qualche esempio?

Amori Impossibili: storie d’amore LGBT della Toscana Rinascimentale o Alla Scoperta Della Versilia LGBTQ+, che spaziano tra arte, cultura, itinerari in salsa “friendly”; molti altri ne arriveranno.

Possono presentare offerte sulla piattaforma Make le seguenti categorie di operatori della Toscana: tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche, ambientali o alpine, terme, operatori aderenti a Vetrina Toscana, strutture ricettive, stabilimenti balneari, imprenditori agricoli singoli e associati, Strade del Vino, Cantine sociali o Consorzi, Consorzi di tutela DOP/IGP.

Un’ulteriore occasione di sviluppo e visibilità con una attenzione al sociale, e un’opportunità di crescita per la proposta turistica di tutta la destinazione.

Gli operatori interessati possono candidarsi per inserire proposte semplicemente compilando il presente modulo.