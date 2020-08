Ricky Martin splendido papà su Out: “Vorrei 10 bambini, i miei figli saranno dei rivoluzionari come me”

Ricky Martin troneggia sulla cover dell’ultimo numero di Out Magazine, disteso a petto nudo sul giardino di casa e con una corona in testa, al fianco dell’amato Jwan Yosef, artista siriano sposato nel 2017.

Il 2020 doveva essere un anno musicalmente importante per Ricky Martin, con un attesissimo tour ormai pronto. Poi il governatore Gavin Newsom ha chiuso lo stato della California causa Covid-19, il tour è saltato e il cantante ha sperimentato qualcosa che non aveva mai toccato con mano in tre decenni di live. L’ansia. Ma l’isolamento in famiglia è stato salutare per l’ex giudice di Amici di Maria, che ha trascorso il lockdown nel villone di Beverly Hills insieme ai 4 figli, al marito, alla mamma e all’assistente personale. I due figli più grandi, Valentin e Mateo, hanno preso lezioni di karate via Zoom. I due ultimi arrivati, Renn e Lucia, hanno trascorso le giornate a dormire, piangere, magiare, giocare, come tutti i bimbi appena nati. Martin ha avuto la sua musica, Yosef la sua arte.

“Ascolta, sono diventato papà quando avevo 35 anni; non è la stessa cosa quando ne hai 48. Hai bisogno di energia! E sono forte, credimi, sono in buona salute, porto due bambini contemporaneamente insieme al passeggino e allo zaino. È una grande responsabilità”. Ma Ricky ipotizza una famiglia ancora più ampia. D’altronde sua nonna ha avuto 14 figli. “Mi piacerebbe avere anche molti nipoti in futuro, avere ogni domenica tutta la famiglia ma sai, dobbiamo vedere cosa succede. Ci sono momenti in cui vorrei altri 10 figli, e poi ci sono quelle mattine in cui tutti piangono e io sono tipo, ‘OK, forse stiamo bene anche in sei”. Per molti anni ho sognato di essere un padre, e molte, molte, molte volte ho attraversato questo doloroso processo di essere gay, un gay nascosto, credevo di non poter diventare padre. Ovviamente l’adozione è un’opzione, ed è molto bella, ma sfortunatamente per gli uomini gay è molto difficile adottare in alcuni paesi”.