Saverio Pescucci, il ballerino cerca casa a New York e tutti impazziscono per le sue foto – la gallery

29enne ballerino toscano che ha studiato alla Scala di Milano, Saverio Pescucci vive a New York da 6 anni. Causa Coronavirus ha perso il lavoro a Broadway. Lunedì scorso, cercando una stanza in affitto a Brooklyn o nel centro di Manhattan, Saverio si è rivolto al gruppo Gypsy Housing, che accoglie circa 285.000 membri su Facebook. All’annuncio Pescussi ha allegato alcune foto di sè, scatenando un putiferio. L’annuncio è infatti diventato virale, con centinaia di like e di commenti, la maggior parte dei quali nulla avevano a che fare con il cercare una stanza in affitto.

“Ho visto molte persone che pubblicavano foto di sè, come selfie e foto casuali, per dimostrare che non sono sociopatici o che tipo di stile di vita hanno“, ha confessato Pescucci al Post. “Ho fatto lo stesso ma non immaginavo che si sarebbe trasformato in un episodio di ‘The Bachelor’“.

Saverio nell’annuncio si era presentato come “super chill, friendly, gay e Covid responsabile”. Tantissime donne si sono puntualmente lamentate che ‘i migliori sono tutti omosessuali‘, mentre decine di uomini si sono sperticati in complimenti. “Non ero a disagio con i commenti, ero davvero sopraffatto“, ha continuato Pescucci, che alla fine ha trovato un posto in una tre camere da letto di Williamsburg, ma non grazie al post diventato virale.

Ora Saverio si gode l’inattesa popolarità, guardando anche alla propria vita primava. “La vita è imprevedibile e non si sa mai. Magari il mio futuro marito sarà uno dei commentatori di questo post”. In testa al post, a dir poco doverosa, una gallery social interamente dedicata al bel Saverio.