Say I Do, arriva lo show Netflix che celebra anche i matrimoni LGBT – il trailer

Il 1 luglio arriverà su Netflix un nuovo show, Say I Do, tutto incentrato sui matrimoni. Compresi quelli LGBT. L’architetto d’interni Jeremiah Brent, lo stilista Thai Nguyen e lo chef Gabriele Bertaccini sono gli esperti che dovranno gestire i vari eventi matrimoniali, con i creatori di Queer Eye dietro le quinte.

Lo show ruota attorno a coppie che hanno sempre sognato di sposarsi, ma che per un motivo o per l’altro non sono mai state in grado di trasformare il loro desiderio in realtà. Fino all’arrivo di Say I Do, per l’appunto. I tre esperti aiuteranno i futuri sposi con proposte di nozze personalizzate.

Tra le coppie presentate nel trailer di lancio, spazio anche all’inclusione LGBT.