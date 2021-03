Single All the Way, arriva il film romantico a tinte gay di Natale targato Netflix

< 1 minuto di lettura

Mancano 275 giorni a Natale ma in ambito produttivo, tra serialità tv e film, è già tempo di set. In tal senso Netflix ha annunciato l’arrivo di Single All the Way, storia d’amore gay natalizia diretta da Michael Mayer, con sceneggiatura di Chris Hodge.

Al centro della trama ci sarà Peter, ragazzo gay storicamente deriso dalla sua famiglia perché perennemente single. Per placare gli animi durante le festività natalizie invita il suo migliore amico Nick, in modo da farlo passare come suo fidanzato. Ma le cose prendono una piega imbarazzante nel momento in cui sua madre lo mette in contatto con un altro uomo, James.

Netflix ha annunciato il cast del film. L’attore dichiaratamente gay Michael Urie interpreterà il ruolo principale di Peter, al fianco di Luke MacFarlane nei panni di Nick e Philemon Chambers in quelli di James. Al loro fianco anche Barry Bostwick, la mitica Jennifer Coolidge e Kathy Najimny di Hocus Pocus e Sister Act.

“Quando mi sono seduto per scrivere questo film, ho fatto un elenco di tutte le cose che personalmente volevo vedere in una commedia romantica per le vacanze di Natale”, ha rivelato Hodge. “L’elenco andava dal rappresentare onestamente l’unicità delle amicizie e delle relazioni gay, unendole alle dinamiche spesso esilaranti delle nostre famiglie, fino a Jennifer Coolidge. Sono così grato a Netflix per aver accettato tutto questo. Non vedo l’ora di vederlo prendere vita. “

L’annuncio di Single All the Way segue una recente piacevole tendenza a produrre film natalizi a tema LGBTQ. L’anno scorso abbiamo visto sbarcare in tv Happiest Season, The Christmas Set-Up, The Christmas House e Dashing in December.