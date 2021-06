Skam Italia 5 è realtà, il promo Netflix: nel 2022 in onda

< 1 minuto di lettura

L’annuncio a sorpresa. Skam Italia avrà una quinta stagione! L’ufficialità social è diventata realtà pochi minuti fa. “Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a Skam Italia 5, in arrivo nel 2022“, hanno tuonato da Netflix, facendo subito schizzare l’hashtag su Twitter.

Serie tratta dall’omonima versione norvegese nel 2015, Skam Italia nasce nel 2018 grazie a Ludovico Bessegato, per TIMvision, con Cross Productions in produzione. Al centro della trama la vita quotidiana di alcuni studenti di un liceo di Roma, chiamati ad affrontare tematiche sociali tipiche dell’adolescenza. Indimenticabile la stagione 2, tutta centrata su Martino e Niccolò, ragazzo affetto da disturbo borderline della personalità. Una storia d’amore che ha fatto decollare il progetto. Cancellata nel 2019, Skam Italia venne poi rinnovata a furor di popolo per una 4a stagione grazie a Netflix, che ora ha compiuto l’ennesimo miracolo. Prolungarla, anche dinanzi ad un finale di 4a stagione che a tutti era parso perfetto, dopo aver splendidamente raccontato la storia di Sana, divisa fra la fede musulmana che le impone di sposare un altro fedele e l’amore per Malik, che non pratica più l’Islam. Non è chiaro se la serie seguirà ancora i suoi celebri personaggi, o se ci saranno nuovi innesti scolastici, ma nel dubbio sono arrivati i primi entusiastici commenti social.

“Mammamia tisane a go go“, ha scritto Pietro Turano, che ha interpretato Filippo Sava, fratello dichiaratamente gay di Eleonora. “Urlo in italiano“, ha commentato Federico Cesari, mentre il suo ‘compagno seriale’ Rocco Fasano ha pubblicato l’emotico di una fiamma.