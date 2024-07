Soul Mate, l’icona del K-Pop Ok Taec-yeon protagonista di una nuova serie queer

2 min. di lettura

35enne rapper, cantante, attore, compositore e imprenditore sudcoreano, membro della boy band sudcoreana 2PM con 4 milioni di follower solo su Instagram, Ok Taec-yeon sarà il protagonista di Soul Mate, nuova serie Netflix scritta e diretta dal Shunki Hashizume (Scroll, More Than Words). Una serie che si presenta come una “rappresentazione accorata dell’amore e delle sue complessità, tra gioia, dolore e inspiegabili legami profondi”.

Tra Berlino, Seul e Tokyo, Soul Mate racconterà una storia d’amore lunga 10 anni tra due giovani uomini. Tutto inizia quando Ryu Narutaki (Hayato Isomura), che ha lasciato tutto il suo passato in Giappone, viene salvato in una terra straniera da un pugile di nome Johan Hwang (Ok Taec-yeon).

Cosa significa incontrare qualcuno con cui condividi un’anima affine, che ti fa battere forte il cuore mentre pensi a lui?

L’idea per la serie è iniziata con una conversazione davanti a un caffè tra Hashizume e il produttore esecutivo Dai Ota, con i due che hanno alla fine optato per il titolo definitivo Soul Mate. “Siamo arrivati ​​alla storia del destino finale, dove persone provenienti da culture e background diversi si incontrano in una terra straniera e le loro vite si intersecano”, ha sottolineato Ota. “La storia, piena delle gioie e dei dolori della vita, combinata con le eccezionali interpretazioni di Isomura e Taec-yeon, scalderà il cuore degli spettatori”.

Isomura si è detto entusiasta di poter interpretare uno dei due protagonisti. “La sceneggiatura mi ha commosso, con la sua storia d’amore in mezzo a tanta tristezza e dolore. L’incredibile arco narrativo di 10 anni realizzato dal regista Hashizume mi ha davvero immerso nel personaggio. Lavorare con Ok Taec-yeon è stato stimolante; il suo fascino mi attira ogni giorno di più. Le riprese in Giappone, Corea e Germania conferiscono al progetto un aspetto davvero globale”.

Anche Taec-yeon si è subito interessato al progetto. “Il personaggio di Johan Hwang mi ha incuriosito, le sue lotte interiori e il suo dolore sono rimasti con me per molto tempo dopo aver letto la sceneggiatura. Per prepararmi, ho perso peso e mi sono allenato nel fare boxe, e ho continuato ad allenarmi diligentemente durante le riprese per interpretare Johan nel miglior modo possibile”.

“Il tempo trascorso a tessere questa storia con i nostri attori principali, il cast e la troupe è stato impegnativo ma felice. Tutte le persone coinvolte in questo progetto sono anime gemelle”, ha concluso Hashizume.

Soul Mate arriverà su Netflix entro fine 2024.

