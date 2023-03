0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, l’attore, produttore e sceneggiatore Giuseppe Fiorello ha mostrato in anteprima una nuova clip tratta dal film Stranizza d’amuri che ispirato ad una storia vera uscirà nelle sale cinematografiche il 23 marzo 2023 e promette di regalare fortissime emozioni.

Il film è ambientato nell’estate del 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio. Due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del Paese.

Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare come nemmeno i due protagonisti che all’inizio faticano a capire che cosa gli stia accadendo, come è possibile notare dalla clip mostrata in anteprima da Fazio.

Nelle immagini in questione, infatti, vediamo i giovanissimi Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto (attualmente in gara nella 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi in qualità di ballerino) che interpretano i due protagonisti del film mentre fingono di non ricordarsi di un bacio che si sono scambiati poco dopo il loro incidente in motorino.

“Ma tu l’altra volta mi hai baciato?”, chiede Samuele; “Ma che dici, baciato. Non respiravi più. T’ho salvato”, risponde Gabriele in una sequenza di campi controcampi che fa venire i brividi sulla pelle per la profondità degli intenti che vuole comunicare.

Stranizza d’amuri: il delitto di Giarre sbarca al cinema

Stranizza d’amuri è dedicato al 25enne Giorgio Agatino Giammona e al 15enne Antonio Galatola che nell’ottobre del 1980 furono trovati morti a Catania, mano nella mano, uccisi da un colpo di pistola.

Un film che ripercorre il delitto di Giarre e che per questo motivo si pone un duplice compito: ricordare i due giovani protagonisti di quella triste vicenda e allo stesso tempo rendere omaggio all’amore universale, come dichiarato dallo stesso Giuseppe Giorello in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Ho voluto raccontare una storia omosessuale senza la rappresentazione sessuale, non per censura né per bigottismo, ma perché volevo dare spazio all’amore tra esseri umani“, ha dichiarato il fratello del più noto Rosario Fiorello.

Insomma, non ci resta dunque che attendere giovedì 23 marzo 2023 per vedere finalmente al cinema Stranizza d’amuri, una piccola storia di eroi sconosciuti, che siamo sicuri saprà farci emozionare e riflettere attorno al tema dell’emarginazione familiare.

“È la forma più invisibile e quindi più pericolosa di omofobia. E spesso la si scopre troppo tardi”, ha dichiarato Beppe Fiorello al riguardo nella sua intervista a VF.

