Ballando con le Stelle sempre più LGBT: nel cast Vittoria Schisano

Continua a delinearsi il cast dell’edizione numero 15 di Ballando con le Stelle. Il dance show di Milly Carlucci dovrebbe debuttare il prossimo 28 Marzo su Rai Uno, ma si attendono conferme ufficiali a causa dell’emergenza ‘coronavirus’. La macchina organizzativa però procede spedita e, nella puntata di sabato 7 Marzo di ‘Italia Sì’, viene annunciata un’altra celebrità che prenderà parte allo show. E si tratta di Vittoria Schisano. A confermare la sua presenza è la stessa Milly Carlucci che, in un video messaggio, rivela l’identità della nuova ‘stella’ che si unisce al cast del programma.

La notizia però lascia il segno. Vittoria Schisano è nata con il nome di Giuseppe. Nel novembre del 2011 infatti, con un’intervista che è apparsa su ‘Sette’, la rivista del Corriere della Sera, aveva rivelato di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso. Una scelta non facile, ma che non ha influito nella sua carriera di attrice. Ha esordito quando ancora era un uomo nel film televisivo ‘Mio Figlio‘, con Lando Buzzanca e nel 2009 ha vinto il premio come ‘Miglior attore esordiente per la tv’ e da lì in poi è stato un susseguirsi di ruoli più o meno importanti. Nel 2016 da donna appare sulla copertina di ‘Playboy’ e nello stesso anno diventa madrina ai ‘Ciao Darwin Awards’. Ha scritto un libro in cui racconta il percorso di trasformazione e, attualmente, è nel cast principale di ‘Un posto al sole’. Originaria di Pomigliano d’Arco, è nata 1983. Si è trasferita a Roma e dopo diversi anni a teatro è poi sbarcata in tv. È fidanzata con Donato, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.