The Old Guard 2, Charlize Theron conferma il ritorno della coppia gay Marwan Kenzari – Luca Marinelli

< 1 minuto di lettura

Parlando con Variety, Charlize Theron ha confermato che il sequel di The Old Guard è ufficialmente in lavorazione, con Marwan Kenzari e Luca Marinelli confermatissimi sul set. “Oh sì! Ci saranno assolutamente anche loro“, ha precisato la diva premio Oscar.

Diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard si concentra su una squadra di immortali mercenari secolari – guidati da una guerriera chiamata Andy (Theron) – che usano le loro abilità per salvare il mondo. Tra i mercenari spiccano Joe e Nicky, interpretati da Kenzari e Marinelli, da millenni perdutamente innamorati.

Marinelli, una volta uscito il film su Netflix, si era detto interessato a scoprire l’origine della loro relazione, “come è iniziata, avere un piccolo flashback, tornare indietro nel tempo. Allo stesso tempo, vorrei vedere cosa succederebbe se si perdessero a vicenda. La storia è così profonda e così ben fatta, che sono molto curioso di scoprire cosa succederebbe dopo“.

Chissà se queste curiosità verranno ora soddisfatte. The Old Guard è attualmente disponibile su Netflix.