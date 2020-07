The Old Guard, Luca Marinelli bacia Marwan Kenzari nel film Netflix con Charlize Theron – il video

Uscirà il 10 luglio su Netflix The Old Guard, action diretto da Gina Prince-Bythewood e interpretato da Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor e dal nostro Luca Marinelli. Tratto da una graphic novel di Greg Rucka, il film si è concesso una clip in anteprima in cui il nostro Marinelli è dolorante, dinanzi agli abusi della polizia. A preoccuparsi per lui c’è Marwan Kenzari, che vuole sapere se sta bene. “Cos’è lui, il tuo ragazzo?”, chiede ridendo un agente della SWAT, scatenando la dolcissima reazione di Marwan, visto nel live-action Disney Aladdin nel ruolo di Jafar.

Una dichiarazione d’amore semplicemente fantastica: “quest’uomo è per me più di quanto tu possa sognare, è la luna quando mi sono perso nell’oscurità, io amo quest’uomo oltre misura”. “Incurabile romantico“, la replica dell’attore italiano, con successivo bacio che provoca la violenta reazione degli agenti.

Perdutemente innamorati, i personaggi interpretati da Marwan e Luca hanno trascorso millenni insieme, fianco a fianco. Da secoli il mondo dei mortali è infatti protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.