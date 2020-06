The Politician, da oggi su Netflix la 2a stagione – il trailer italiano

The Politician è stata la prima serie originale Netflix creata da Ryan Murphy. Attese enormi e riuscita non del tutto particolarmente apprezzata, con protagonista Payton Hobart, interpretato dal bravissimo Ben Platt, studente di Santa Barbara che sogna di diventare presidente degli Stati Uniti d’America.

Una prima stagione dannatamente teen, e con annessa inclusione LGBT grazie alla storia d’amore tra il protagonista Platt, gay anche nella vita reale, e il bel David Corenswet, segnata da guest star da Oscar. Non solo Gwyneth Paltrow, compagna del co-autore Brad Falchuk, bensì anche la leggendaria Jessica Lange, tornata ad incrociare Murphy dopo le indimenticate stagioni di American Horror Story.

In questa stagione 2 avranno invece molto più spazio la divina Bette Midler e la strepitosa Judith Light, con Payton chiamato ad alzare l’asticella delle ambizioni, candidandosi al senato dello stato di New York. Nella sua corsa alle elezioni, Payton dovrà scontrarsi con Dede Standish, la politica con una vita torbida fatta di una relazione poliamorosa e sostenuta dal suo fedele capo di gabinetto Hadassah Gold. Quella che doveva essere una passeggiata si tramuta in una lotta all’ultimo sangue e gli scheletri nell’armadio di Dede Standish potrebbero essere rivelati.

L’impressione è che questa stagione 2 sia fortunatamente più adulta e meno teen, senza ovviamente mai abbandonare quel taglio comedy che la contraddistingue.