The Witch Boy, Netflix adatta la graphic novel in musical LGBT con le canzoni delle HAIM

Netflix produrrà un adattamento animato di The Witch Boy, graphic novel a tematica LGBT di Molly Knox Ostertag, in Italia ancora inedita. The Witch Boy segue un ragazzino di nome Aster che vive in un mondo magico, dove solitamente i ragazzi crescono per essere dei mutaforma mentre le ragazze vengono educate per diventare delle streghe. Ma Aster ha i poteri di una strega, in una storia che punta a distruggere tutti quei vincoli sociali sui ruoli di genere e sulla sessualità. Quando un misterioso pericolo minaccia il suo mondo, Aster deve infatti intraprendere un viaggio per scoprire la verità su di sé, i suoi poteri e tutto ciò che è magico.

L’adattamento Netflix sarà un musical d’animazione diretto dal candidato all’Oscar Minkyu Lee. “È il sogno di una vita creare un film d’animazione che spinga il mezzo in avanti, sia nei contenuti che nella forma“, ha detto Lee in una dichiarazione. “La connessione tra questo sogno, le mie esperienze e la storia di Aster e Juniper è ciò che mi ha attirato nel fare questo film. Sono grato di averlo creato con il meraviglioso team di Netflix. La mia speranza è che questo film, celebrando la queerness e l’alterità, arrivi al pubblico di tutto il mondo come qualcosa di veramente speciale“.

Maria Melnik di American Gods ha scritto la sceneggiatura del film, che conterrà musiche completamente originali delle Haim. “The Witch Boy” è stato pubblicato nel 2017, per poi tornare con due sequel: “The Hidden Witch” e “The Midwinter Witch”, pubblicati rispettivamente nel 2018 e nel 2019.