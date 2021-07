Tokyo 2020, primo storico oro olimpico per Tom Daley: “Orgoglioso di essere gay”

2 minuti di lettura

12 anni dopo l’oro mondiale di Roma ad appena 15 anni d’età, Tom Daley ha coronato un sogno. Vincere il suo primo oro olimpico, alla sua 4a Olimpiade e dopo due bronzi. L’impresa è riuscita nel sincro dai 10 metri, al fianco di Matty Lee. La coppia di tuffatori inglesi ha battuto i cinesi Cao Yuan e Chen Aisen per una manciata di punti. 471,91 a 470,58. Anche per il 23enne Lee, al debutto Olimpico, si tratta della prima medaglia d’oro. Tom Daley è così diventato il primo oro dichiaratamente LGBT di questa Olimpiade.

“Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico“, ha dichiarato Tom. “Quando ero più giovane pensavo che non avrei mai ottenuto nulla a causa di chi ero. Essere un campione olimpico dimostra solo che puoi ottenere qualsiasi cosa. Per quanto riguarda gli atleti LGBT, in questi Giochi olimpici ci sono più atleti dichiarati che in qualsiasi altra Olimpiade precedente. Ho fatto coming out nel 2013 e quando ero più giovane mi sono sempre sentito quello solo, diverso e non adatto. Spero che qualsiasi giovane LGBT là fuori possa vedere che non importa quanto si senta solo in questo momento, perché non sei solo. Puoi ottenere qualsiasi cosa“.

A festeggiare Tom anche Dustin Lance Black, suo marito nonché padre di suo figlio, esploso di felicità sui social. “Niente parole! Quante lacrime!”, ha scritto lo sceneggiatore premio Oscar, da quasi 10 anni al fianco di Daley, che ora punta al bis in solitaria. Per completare un’Olimpiade già di suo storica.