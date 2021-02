Tyler Posey boom su OnlyFans: “Adoro stare nudo, nasciamo nudi e voglio morire nudo”

2 minuti di lettura

29enne attore americano, diventato celebre grazie al ruolo di Scott McCall nella serie televisiva Teen Wolf, Tyler Posey è ormai diventato una star di OnlyFans, con oltre 120.000 iscritti al suo profilo. In questo anno di pandemia Tyler non si è certamente frenato, tanto da pubblicare decine e decine di foto e video totalmente nudo, rastrellando dollari, follower e immancabili critiche.

Intervistato da E!, Posey ha provato a spiegare come mai abbia intrapreso questa attività.

OnlyFans è bizzarro. È davvero una specie di drenaggio mentale. Ti senti davvero come un oggetto su OnlyFans. Sto facendo del mio meglio per essere il più possibile artistico con il contenuto che pubblico, perché non voglio che sia solo porno. Non è quello che faccio, il porno, e non voglio portarlo via alle persone che lo fanno per mestiere. Voglio solo essere artistico e rimanere in contatto con i miei fan.