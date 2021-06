Arriva in libreria “Una scuola arcobaleno. Dati e strumenti contro l’omotransfobia in classe”

2 minuti di lettura

Esce il 3 giugno per Settenove Una scuola arcobaleno. Dati e strumenti contro l’omotransfobia in classe, libro di Valeria Roberti, attivista del Centro studi risorse LGBTI e Giulia Selmi, sociologa e cofondatrice di Il progetto Alice.

Il libro nasce dall’esigenza di azioni concrete per arginare il senso di insicurezza e discriminazione percepito dalle studentesse e dagli studenti lgbt emerso dalla prima ricerca su scala internazionale relativa al benessere e alla percezione di sicurezza dei ragazzi lgbt negli spazi educativi. La prefazione è di Chiara Sità, docente di pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona.

La ricerca Be proud! Speak out! svolta in Europa e in Italia nel 2017 con adolescenti LGBTQI+ tra i tredici e i vent’anni, mostra come una larga parte di ragazze e ragazzi LGBTQI+ riscontri ansia e difficoltà nel frequentare gli spazi scolastici, rischiando così di compromettere il proprio percorso di studio. I ragazzi e le ragazze vivono sulla loro pelle l’uso di linguaggi ed espressioni omofobiche non solo da parte dei loro pari ma anche da parte del personale insegnante e subiscono aggressioni verbali e fisiche che spesso non raccontano agli adulti di riferimento.

Troppo spesso mancano gli strumenti educativi adeguati a fare spazio alla loro esperienza e a promuovere il loro benessere e la loro inclusione. Gli esiti di questa mancanza di attenzione e della discriminazione, esplicita o meno, sono il bullismo omotransfobico, la violenza tra pari, la stigmatizzazione e l’invisibilità. Per questo sono necessarie condizioni che consentano di costruire un contesto di rispetto e inclusione, anche attraverso una maggiore collaborazione tra scuola e famiglie. Dibattito quanto mai attuale grazie al DDL Zan, già approvato alla Camera e al Senato osteggiato dalle destre e non solo, con esponenti di Italia Viva e alcuni senatori del Pd che chiedono modifiche.

Una scuola arcobaleno si propone come strumento di studio e intervento rivolto all’intera comunità educante che lavora con l’adolescenza, attraverso approfondimenti teorici su genere e sessualità, e suggerimenti operativi per lavorare in classe, cercando di generare senso di appartenenza alla comunità scolastica. Il volume invita a non soffermarsi esclusivamente su dinamiche di sofferenza e vittimizzazione ma ad affacciarsi alla conoscenza delle varie soggettività. La scoperta di sé, della propria identità e sessualità non è soltanto dolore, ma anche gioia e creatività e i contesti educativi possono contribuire proprio a questo.

Grazie a un linguaggio accessibile, lettrici e lettori di Una scuola arcobaleno. Dati e strumenti contro l’omotransfobia in classe vengono accompagnati in un viaggio attraverso la molteplicità dell’identità e delle relazioni, le sfide specifiche dell’adolescenza LGBTQI+ e le pratiche necessarie a costruire contesti educativi inclusivi e sicuri, per una formazione alla cittadinanza che non sia solo teorica e formale.